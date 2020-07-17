【體貼外傭】7旬老僱主家裝修暫搬　外傭不怕苦獨力執箱收納免僱主勞累

▲ 有7旬老僱主家裝修暫搬臨時單位，其外傭獨力執箱收納，避免僱主勞累。

不少僱主經常在網上大呻外傭惡行，不過並非一面倒抨擊外傭，也有好人好事。有7旬老僱主家裝修暫搬臨時單位，其外傭獨力執箱收納，避免僱主勞累，老僱主的女兒亦力讚外傭「夠大力」。

曾照顧長期病患父

老僱主的女兒近日於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，以「我有一個力拔山兮氣蓋世的姐姐super ! 」開首，表示媽媽家裝修，要搬去一個臨時單位，幸好有外傭這位得力助手，她寫道︰

姐姐一個人就做了大量pack箱和開箱工作，仲一日內把不開的箱執好、疊高。

她指媽媽年逾70歲 ，自己亦要返工，基本上外傭獨力執了大部分。她提及外傭曾照顧病父︰

姐姐之前請返嚟係照顧患病老竇，佢唔怕屎尿，夠大力！

僱主包容外傭缺點

她父親已於去年離世。不過，針無兩頭利，她亦表示外傭有缺點，例如不懂煮飯、會不小心打爛東西，但她不介意，因為「講力量佢真係好Super」。

她補充由於最初聘請外傭照顧長期病患的爸爸，因此其外傭的人工比最低工資高，而外傭生日、過節通常都給對方「bonus」，她認為對外傭好自己也有好處。

網民留言表示遇到好外傭「太幸福了」，並讚賞外傭是「收納強人」，認為僱主確實要獎勵外傭，「適當tips係必須的」。網民又讚揚僱主︰

妳識得focus喺佢嘅優點，唔係淨係一味話佢唔識煮飯打爛嘢，都好抵讚！

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責任編輯︰駱秀玲