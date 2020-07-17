【凍齡女神】李若彤舊照出土令網民驚豔　美魔女靠一招保小蠻腰

▲ 李若彤30年前舊照出土。

一向有「最美小龍女」之稱的凍齡女神李若彤，近日為新書籌備，由此翻出她30年前舊廣告照與網民分享。當年的李若彤只有約20歲，青春無敵，過了30年後的今天，李若彤比以前更fit，不愧是娛圈有名的美魔女。

這些30年前的舊照，是李若彤當年的一輯卡式帶廣告照，當時身穿黃色小背心及牛仔短褲，露出纖瘦的四肢及零贅肉的纖腰，加上長髮大眼與甜美笑容，氣質青春可人。

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▲ 李若彤舊照。（微博圖片）

李若彤回味昔日廣告照

李若彤在微博的發相中配文寫道：「在家為自己的新書找配圖，翻出好多舊相片，沒想到找到這一組。雖然時間已經過去三十年，但拍攝當天的情景依然歷歷在目，當時兼職為卡式帶拍廣告，卡式帶，相信很多人聽也沒聽說過。」

雖然照片已是多年前，不過李若彤一向是大眾心中的女神，而她亦熱愛運運，勤於保養，所以現時已年過50歲，但容顏及身材一點也不比當年輸蝕。

她更指：「如果這套衣服保留到現在，我想我不僅還能穿得上，有可能還有些鬆了。」

相片出土後亦獲一眾網民大讚：「歲月在你身上沒有留下痕跡，反而更加漂亮。」、「年輕有年輕的美，現在有現在的美」。另更有人指現時的李若彤太瘦，以前有點肉會更好看，但似乎不論肥瘦都阻不了李若彤的美貌。

▲ 李若彤舊照。（微博圖片）

癡心錯付愛情失意

1998年，李若彤與年長她約10年的圈外商人相戀，可是翌年男方生意失敗，於是李若彤為愛郎北上狂拍劇賺錢。

之後李若彤助男友還清債務，在內地事業如日中天時，卻應男友要求退出演藝界，2008年2人亦正式分手。

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▲ 李若彤熱受運動。（微博圖片）

勤做運動保養得宜

李若彤的戀情一直都是外界焦點，但一直單身的她卻不急於結婚，反把時間都花在健身與保養中。李若彤一向有獨家的練纖腰方法，她曾在「小紅書」透露，只需端坐在一張高背椅子上，雙腳以八字分開著地，手臂呈直綫曲起雙手至與耳部平行，然後雙手左右移向前方，藉腰部左右用力慢慢推移，盡量令腹部肌肉拉緊而無法放鬆為止。

她指出，此動作看似簡單，其實頗吃力，初學者量力而為，每邊做15次即可，她則已經練了20年，一般會每組做80次。

李若彤亦曾提及，已把運動變成生活習慣，每天盡量做運動，但如果工作繁忙，也堅持一星期做三天運動，通常會先拉筋，再做運動前的熱身，加上正式運動，每次最少2小時。

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