【女性創業】花盡積蓄創業遇疫境生意急挫　90後女生變陣轉做幻覺蛋糕收入大反彈

▲ 兩位90後少女Alison、Cony去年開設蛋糕店，卻遇疫境生意急跌，立即變招轉做幻覺蛋糕，受網民熱捧。

兩位90後少女Alison、Cony去年開設蛋糕店Dear Harley Cake Studio，差不多把畢生積蓄20萬元都花掉，卻不幸碰上新冠肺炎，生意額大挫，但她們在低潮時積極研發創意的幻覺蛋糕，如奶茶、薯片、三文魚等造型，隨即在網上熱爆，生意更反彈回到疫情前每月6位數的收入。

雖然現在面對肺炎第三波，但她們笑說會「疫」流而上，再想一些新點子迎接挑戰。

▲ 二人話多得smeg贊助爐具，大大減低甜品店的成本。(黃建輝攝)

Alison及Cony是中學同學，當時並不太熟稔，反而上大學後發覺對方都愛做甜品，便開始經常一起研究。

畢業後大家各尋理想，Alison在亞洲電視英文台做新聞記者，Cony就當跳舞員。但後因亞視欠糧，Alison便離開電視台，更萌起創業的念頭，但有感一個人難於實現，於是便夥拍「蛋糕戰友」Cony，於2017年一起開設蛋糕網店。

▲ Alison於2014年在亞洲電視英文台的新聞節目做記者，帶給她無限回憶。(被訪者提供)

「低成本的網店，最適合我們這些創業者，因客人要認識我們的品牌，最少都要一至兩年時間，先開網店儲了一批客人，建立口碑後才開實體店。」Alison說。

▲ 奶茶蛋糕很逼真，手工極佳。(被訪者提供)

▲ 奶茶蛋糕內原來是海綿蛋糕(被訪者提供)

主動尋求贊助降低成本

果然只需兩年時間，網店已累積一定數量的客人，於是二人決定開實體店，但問題又來了，便是資金嚴重不足，做甜品最大的成本，包括爐具及雪櫃等等，動輒便要幾十萬元，她們根本負擔不起。

但正所謂窮則變、變則通，兩個女生便膽粗粗想到一個方法，「我們一直很喜歡意大利廚房電器品牌Smeg 的產品，好用之餘，廚具又有粉色系列，很有少女感覺，十分漂亮，於是我們主動向品牌遞交一份business proposal，希望可獲贊助。我們更讓品牌看我們的甜品，是認真及有實力的。」

幸好品牌最終願意贊助爐具，大大減低開業成本，Alison直言如得不到贊助，甜品店不會開得成，「因為我們沒有錢，所以甚麼都要嘗試，其實問人攞贊助，就算不成功我們都沒有損失，但不去試就注定失敗。」

▲ 店子裝潢用上粉色、白色為主調，再配上黑白格仔地版，少女得來又帶點型格。(黃建輝攝)

開業3個月已開回本

Dear Harley Cake Studio於去年3月開業，只需3個月時間便已回本，平均1星期售賣15-20個蛋糕，每個蛋糕售價由 1,500元-13,000元，每月大約有6位數收入，成績極佳。

問到甜品店成功的原因，Alison說︰「這個年代做生意，必須善用網上媒體，像IG、Facebook ，要經常處於active狀態，不時把新產品放上網公緒同好，吸引網民的注意。」

雖然生意不錯，但店舖的大小事務，兩人都會親自落手落腳做，沒有假手於人，「由於我們賣的是造型蛋糕，為客人度身訂造，每個步驟都要跟到做，故一定要由我們親自製造。」

▲ 紅酒蛋糕(5,350元)︰紅酒跟酒箱的造型十分像真，手工十分精細。(黃建輝攝)

由於定單很多，她們經常做通宵，「我們曾試過連續48小時不眠不休，做到出現幻覺，惟有停下休息再做過。」Cony說。

雖然工作辛苦，但她自言只要聽到食客讚蛋糕又靚又好味， 便覺得挨夜都是值得。

疫情下拍片自救

打順境波絕對不難，但迹境波就未必人人都識打，對於新手創業的Alison、Cony，面對百年難得一遇的新冠肺炎，起初時也有點慌亂，Alison說︰「在疫情期間，婚宴、百日宴等的宴會差不多全部煞停，3及4月的生意大幅下挫，最差時每個星期只有2至3張蛋糕定單。」

當時二人十分清閒，於是便開始設計一些幻覺蛋糕。「以日常生活的真實東西做蛋糕主題，其實外國會較多，但香港就較少有，我們便創作了奶茶、燒賣、薯片、壽司﹐甚至罐頭、遙控器及拖鞋等，然後把作品拍成片post上網，網民反應很好。」Cony說。5、6月份甜品店生意便開始掉頭回升，更重回疫情前的水平。

▲ 三文魚蛋糕十分搞鬼，如真的一樣。(被訪者提供)

Alison說︰「其實疫情出現已是沒法改變的事實，每個人都受影響亦不能倖免，做生意同做人一樣，都要有positive thinking，與其停下來怨天由人，不如主動尋找出路吧。」

▲ 張敬軒原本去年11月舉辦的演唱會，Cony其中一位dancer，但因社會運動取消，Cony送給張敬軒一個蛋糕，是以他演唱會舞台作造型，他十分感動。(被訪者提供)

面對肺炎第三波出現，二人語帶輕鬆的說會積極面對，繼續創作不同的新作品，給食客帶來驚喜。



撰文：招美寶