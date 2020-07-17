選民登記冊逾446萬名選民　可於9.6立法會換屆選舉投票

▲ 選舉事務處公布選民登記冊載有逾446萬名選民。（資料圖片）

選舉事務處公布今年的正式選民登記冊，地方選區正式選民登記冊共載有超過446萬名選民，已登記選民可以在9月6日舉行的立法會換屆選舉投票。

5個地方選區的選民分布方面，新界西載有最多選民，有約130萬；其次是新界東有約113萬；九龍東有近71萬；香港島有約70萬；九龍西有約60萬。至於「超級區議會」功能界別，正式選民登記冊載有近420名選民。選舉委員會界別分組正式投票人登記冊則載有超過25萬名投票人。

選舉事務處發言人表示，正式選民登記冊較臨時選民登記冊淨增加約11,600人，有關數字已經反映在臨時選民登記冊發表後，選舉事務處因應最新資料所作的跟進，主要涉及被納入取消登記名單的人士適時回應提示信以恢復其選民身分、以及在向選舉事務處補交所需資料，在取得審裁官的批准後，有關申請人已被納入正式選民登記冊。

此外，立法會換屆選舉的提名期由明日（18日）開始，至7月31日結束。立法會換屆選舉將於9月6日舉行，由地方選區和功能界別各選出35名議員，共選出70名議員。

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責任編輯：陳子謙