【新冠肺炎】梁子超稱午膳時間食肆人流未減　憂有進一步傳播風險

▲ 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，如社區人流未能有效減低，有進一步傳播的風險。（資料圖片）

本港昨日（16日）新增67宗確診個案，創疫情以來單日新高。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，本港新冠肺炎形勢仍是上升的軌道，且現時午膳時段食肆仍然有很多人聚集， 如果 社區人流未能有效減低， 有進一步傳播的風險。

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梁子超今（17日）早接受港台節目《千禧年代》訪問， 本港新冠肺炎的形勢仍是上升的軌道，未見有穩定或回滑的跡象。他稱，食肆在午膳時段仍有很多人聚集， 如果 社區人流未能有效減低， 有進一步傳播的風險。他又稱，病毒已大幅度滲入如九龍東等社區，建議市民應避免到高危地區，而於高危地方工作的人士，如院舍、醫院等，到人多擠逼的地方亦要較小心，應保障自己及別人，而政府應考慮進一步加強防疫措施。

他續指，由於病毒傳播速度很快，如果防疫措施追不上，未必能有效控制疫情。 雖然已對來自九龍東的4個高危群組做優先篩查，但即使長者不外出，病毒也有機會經由家中其他年輕人士傳播。 另外，高危地區如九龍東的商場和街市亦要控制人流，於當區工作的人士亦應接受篩查檢測，院舍和醫院等高危地方要特別留意在九龍東居住的員工，以防有機會將病毒傳入，導致疫情進一步爆發。

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梁子超 又提到，由於病毒已於社區傳播得很快，如果工作場所如果有太多人聚集亦是不安全，特別是高危院舍工作的人士，需注意同事與同事之間的社交活動如飯聚亦要特別小心。

至於醫院有群組出現，一名於 將軍澳醫院有病人入住內科病房後確診，梁子超認為，因疫情爆發，隔離病房不足夠，但 院方應盡量安排低燒患者入住單人房，即使確診亦不會影響其他病人。他又認為，部分確診而病情輕微可轉往其他隔離設施，或可以減少非緊急服務，騰出病房應付新增個案。

政府昨日宣布容許食肆顧客在店內等候外賣， 梁子超則認為做法不是特別理想，因為香港大部分的食肆環境擠迫，空氣不太流通，如果有感染者於店內進食，有機會出現氣溶膠的情況，通過空氣傳播，即使等候外賣的人有戴口罩，由於口罩的兩旁仍有空隙通風，對他們亦有風險。他建議店舖可用派籌方法，讓市民予店外等外賣。

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記者：郭詩詩