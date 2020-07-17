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【新冠肺炎】何栢良：北河街街市清潔滯後多日　真空期內或已有人受感染

社會 12:03 2020/07/17

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何栢良指政府應取消部分來港人士的豁免安排。（資料圖片）

本港昨日（16日）新增67宗確診個案，創疫情以來單日新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）於電台節目表示政府深層清潔的方向是好，但比較擔心北河街街市，當中有關的個案都是在12日及13日確診，但今晚（17日）才開始消毒，中間的真空期已有幾日，有機會有人已受感染。

【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高

何栢良認為食環署現時只勸喻市民到訪北河街街市需要戴上口罩，做法不足，他指在深層清潔後必須有強制措施，例如強制市民在街市內戴口罩及設置紅外線體溫探熱，亦重申市民一出門應強制戴口罩。

他續提到輸入個案方面，由7月5日至今，輸入個案中有一半為外傭或豁免人士，當中包括海員、機師等。惟現時本港醫院及檢疫中心的病床也不足夠，認為政府取消相應的豁免安排，以免增加醫療系統負荷。他又支持政府以酒店作指定集中隔離地點，同時應避免酒店有非接受隔離人士入住，以免人流混雜。

【新冠肺炎】梁子超稱午膳時間食肆人流未減　憂有進一步傳播風險

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記者：郭家穎

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