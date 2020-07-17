【港姐2020】16名入圍佳麗名單公布　大熱廖慧儀+陳煦凝+ 羅雪妍水著合集【多圖】

▲ 今屆大熱港姐。

《2020香港小姐》早前經過兩輪網上及傳媒記招，正式選出16名入圍的佳麗，現時候選佳麗主要屬香港區，海外佳麗是否有入圍者有待公布，而不少佳麗亦向傳媒表示正式辭去本身工作，專心參加選美，齊齊挑戰TVB形容的港姐絕世筍工。

《2020香港小姐競選》選出16位香港入圍佳麗，包括：侯嘉欣、何孟珊、麥詩晴、范倩雯、陳楨怡、源菲然、廖慧儀、郭柏妍、梁懿婷、謝恩靈、賴琦媛、連佳麗、黃婉恩、羅雪妍、陳煦凝、鄺美璇。

日前16位佳麗已赴TVB進行閉門活動，而今晚（7月17日）則會再度進行網上面試。

今年TVB港姐以「疫市筍工」為口號，據知不少入圍佳麗亦響應號召，當知道入圍後已正式辭工，全力做好選美準備。

其中一位大熱23歲佳麗何孟珊，本任職護士，她向傳媒表示已辭去護士工作，早前last day穿上護士服跟同事合照，被問到是否有信心奪冠，何孟珊稱會盡力而為。

▲ 何孟珊IG的相佷具文青風。(取自IG)

何孟珊IG按此

▲ 何孟珊IG只有一張背面水著照。(取自IG)

另一位大熱佳麗羅雪妍，之前任職美容編輯工作，她亦表示已遞辭職信。另任職辦公室經理的麥詩晴、及任市場營銷工作的范倩雯，均同樣辭去工作。

今屆有不少大熱佳麗，本身亦有一份筍工，但亦紛紛決定選港姐，挑戰更好前景。

「狂熱空姐」廖慧儀

廖慧儀（Jessica）在初輪面試已是大熱門之一，有著一身超健康的「古銅膚色」，現年23歲的Jessica修讀香港中文大學的酒店管理系。她自去年年大學畢業後便投身做空姐，現時亦是兼職模特兒及瑜珈教練。

▲ Jessica有不少水著靚相。（取自IG）

她的個人Instagram不乏做運動的靚相及泳衣照，身材Fit爆。

▲ 空姐Jessica笑容甜美。（取自IG）

不過Jessica早已名花有主，她亦不避嫌在IG貼出與男朋友Sam的合照，二人拍拖一年多，非常甜蜜。IG按此

「翻版楊丞琳」陳煦凝（Amber）

身穿露腰裝的Amber現年24歲，身材姣好的她不時於社交平台貼出性感美照，而且因為曾當模特兒，本身已是網絡女神，有不少宅男粉絲。

▲ Amber本身原職理財顧問。（取自IG）

Amber自稱現職為Financial Planner。IG按此。

▲ Amber大方展示身材。（取自IG）

「女版金宇彬」陳楨怡

被譽為「女版金宇彬」的陳楨怡（Celina），家境不俗，Celina在IG經常分享旅行照片，周遊列國，年紀輕輕的她已到過巴黎、莫斯科等地，又不時會展示自己的名牌手袋及手飾，IG按此

▲ 陳楨怡很有愛心。（取自IG）

「文青女神」 羅雪妍

羅雪妍（Uki）因參演ViuTV劇集《仇老爺爺》與《黑市—心靈寫真》，她曾就讀香港浸會大學電影學院，主修導演。現職為模特兒及美容編輯。

▲ 羅雪妍水著照不多。（取自IG）

本身有幕前經驗的她，對演戲有興趣，據知羅雪妍已辭去正職，專心選美。IG按此

「翻版何超蓮」梁懿婷

梁懿婷（Sonia）畢業於美國芬蘭大學（Penn State University），修讀傳媒系，性格開朗。22歲的Sonia，身高165cm，初面試時已指她跟何超蓮有幾分相似，令梁懿婷成為大熱。IG按此

▲ 「翻版何超蓮」梁懿婷。（取自IG）

侯嘉欣

1米7高的侯嘉欣，於英國倫敦藝術學校畢業，曾修讀倫敦藝術學院，本身有7年跳國際標準舞經驗。在首輪面試時因太濃妝，被網民更笑稱「似《少林足球》中阿梅」，後來第二輪面試改以淡妝示人，獲得讚賞。IG按此

▲ 侯嘉欣。（取自IG）

連佳麗

連佳麗大學時主修新聞與傳播學，曾任TVB新聞部公關，現身兼司儀主持、演員及網絡歌手。在IG不時發布任各類型活動司儀的工作照片，有著超豐富的經驗。IG按此

▲ 連佳麗。（取自IG）