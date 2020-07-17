【星二代】文雪兒大女張筠派福利騷長腿　 英國UCL碩士畢業入行做模特兒【多圖】

▲ 文雪兒女兒好靚女。

文雪兒歷婚變後獨力撫養女兒，大女張筠（Christy）於英國UCL修畢土木工程系碩士課程，任職土木工程師的張筠（Christy）早前簽約模特兒公司，該公司大讚張筠（Christy）氣質與韓星韓素希相似，張筠（Christy）亦不時在個人社交媒體分享「福利照片」。

Christy在IG分享酒店打卡靚位的照片，在床上只穿著黑色西裝褸，露出事業線和長腿配文：「I just love this view so much（我非常喜歡這風景）」，並以中文標籤「為何一不笑就很呆滯」、「手部也可以美感多些」、「學習拍照技巧與pose真是一門大學問」和「請不要見怪」。

照片引起網民關注，並留言稱讚Christy非常「火辣」。其後Christy亦在IG限時動態分享僅穿內褲的背影，相當吸晴。

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▲ Christy相當有架勢。（張筠IG）

▲ Christy已正式入行。（張筠IG）

▲ Christy相當有架勢。（張筠IG）

▲ Christy熱愛運動。（張筠IG）

▲ Christy限時動態福利。（張筠IG）

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女兒成文雪兒動力

當年文雪兒離婚後自力更生，在2000年開始做美甲店生意，邊做邊學，這10多年間也遇上幾個大風浪，包括03年沙士、金融海嘯及禽流感肆虐的影響，仍撐到下去，完全為了女兒生活過得好。

▲ 文雪兒和兩位女。(被訪者提供)

兩位女兒亦非常生性，Christy在英國UCL修畢土木工程系碩士課程，幼女Jennifer也完成傳理系課程，幫手打理媽媽的美甲店生意。

看到兩位女兒，文雪兒坦言一切努力都是值得的：「肩負照顧兩女兒的責任，希望她們有更好的生活，令我更積極去經營這盤生意，提高生活質素。」

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