【星二代】文雪兒大女張筠派福利騷長腿　 英國UCL碩士畢業入行做模特兒【多圖】

▲ 文雪兒女兒好靚女。

文雪兒歷婚變後獨力撫養女兒,大女張筠(Christy)於英國UCL修畢土木工程系碩士課程,任職土木工程師的張筠(Christy)早前簽約模特兒公司,該公司大讚張筠(Christy)氣質與韓星韓素希相似,張筠(Christy)亦不時在個人社交媒體分享「福利照片」。

Christy在IG分享酒店打卡靚位的照片,在床上只穿著黑色西裝褸,露出事業線和長腿配文:「I just love this view so much(我非常喜歡這風景)」,並以中文標籤「為何一不笑就很呆滯」、「手部也可以美感多些」、「學習拍照技巧與pose真是一門大學問」和「請不要見怪」。

照片引起網民關注,並留言稱讚Christy非常「火辣」。其後Christy亦在IG限時動態分享僅穿內褲的背影,相當吸晴。

【生命戰士】文雪兒自揭失婚後患乳癌 樂觀抗病湊大兩女享家庭樂

▲ Christy相當有架勢。(張筠IG)

▲ Christy已正式入行。(張筠IG)

▲ Christy相當有架勢。(張筠IG)

▲ Christy熱愛運動。(張筠IG)

▲ Christy限時動態福利。(張筠IG)

美魔女文雪兒跟家人慶祝登六 騷母女合照如同三姊妹

女兒成文雪兒動力

當年文雪兒離婚後自力更生,在2000年開始做美甲店生意,邊做邊學,這10多年間也遇上幾個大風浪,包括03年沙士、金融海嘯及禽流感肆虐的影響,仍撐到下去,完全為了女兒生活過得好。

▲ 文雪兒和兩位女。(被訪者提供)

兩位女兒亦非常生性,Christy在英國UCL修畢土木工程系碩士課程,幼女Jennifer也完成傳理系課程,幫手打理媽媽的美甲店生意。

看到兩位女兒,文雪兒坦言一切努力都是值得的:「肩負照顧兩女兒的責任,希望她們有更好的生活,令我更積極去經營這盤生意,提高生活質素。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2