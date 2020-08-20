【自強不息】無懼身體障礙走上職業運動路　香港首名矮小症羽毛球員盼爭取東京殘奧資格

▲ 王鎮炎（Tim）去年轉做全職運動員，希望在當打之年追夢，全力競逐東京殘奧出賽資格。

「雖然我身體與正常人不同，但有一些地方也許會比常人優勝。」患有先天性軟骨發育不全症（簡稱「侏儒症」）的王鎮炎（Tim），是本港首名男子殘疾人SS6組羽毛球運動員。7年前一個機緣巧合下，Tim獲邀加入港隊，去年更轉做全職運動員，希望在當打之年追夢，全力競逐東京殘奧出賽資格。

▲ 王鎮炎（Tim）是本港首名男子殘疾人SS6組羽毛球運動員。（香港體育學院提供）

一般人3步可走完的羽毛球場，身高1.37米、四肢短小的Tim要用5至6步才能走完。走的路可能比人長，但也比許多人走得更遠。自小發現患有「侏儒症」，Tim的家人鼓勵他作多方面嘗試，小時候試過游泳、籃球、足球、乒乓球等活動，惟獨對羽毛球情有獨鍾，踏入社會工作後持續業餘打球。

▲ Tim在一個機緣巧合下獲邀加入港隊。（陳靜儀攝）

直到2013年，他在球場上遇到一名前傷殘人士羽毛球隊友，獲對方邀請入隊。本身從事IT行業的Tim，在家人朋友支持下成為半職運動員，有機會與來自世界各地矮小症運動員切磋，亦在練習和與隊友交流中尋得樂趣：

每個隊友有不同問題，每個人都可以玩得很精彩，亦可以克服自身困難，開始感受到滿足感。

受疾病限制，矮小症患者的肌肉是比正常人短，爆炸性、耐力也會差一些，盆骨亦會比普通人大一些，腰力負荷比較大，因此Tim練習後都需要花更多時間放鬆筋腱。去年他決定轉做全職運動員，除了想在當打之年試做全職運動員外，他也直言想爭取東京殘奧出賽資格，希望全職訓練能幫自己達至另一水平。

▲ 成為運動員後，Tim有機會與來自世界各地矮小症運動員比賽交流。（香港體育學院提供）

殘疾羽毛球運動員共分6個組別，現年32歲的Tim年齡算中間。Tim坦言，一般運動員由中學畢業起開始職業生涯，但殘疾運動員不同，全職計劃恆常化也是這兩年開始，以前連想也不曾想到：

暫時體能上也應付到。自覺技術、心理上有可調整空間，可以有很大進步空間。

▲ 太太Cindy的全力支持，令Tim更能免卻後顧之憂。（陳靜儀攝）

做全職運動員收入比之前少，除了堅毅的信念外，令Tim能無後顧之憂的另一原因，是來自太太Cindy的全力支持。Tim在4年前一個羽毛球聚會上邂逅Cindy，相識不久就決定拍拖，去年結婚。而Cindy也相當支持老公把握這次機會：

決定前有與Cindy討論，現階段支出不多，有能力結婚，不影響生活。想花一、兩年時間，嘗試去做自己想做的事，我亦有信心退役後會有更好的生活模式。

現時Tim每周一至六會進行訓練，每日約有3小時在羽毛球場練球，下午再進行體能訓練、帶氧跑步等其他訓練，訓練時間由每周15個小時上升到24個小時，體能需求大增。為了更就近訓練，周一至四Tim都會在體院宿舍休息，星期五再回家度周末。

▲ Tim勤於訓練，備戰賽事。（香港體育學院提供）

性格比較獨立外向的Cindy笑言不會寂寞，因知道分開只是暫時，未來能有時間一起生活。任職診所護士的Cindy由於工作關係較難請假，2018年一次偶然機會下能親身到泰國，為成功晉身國際賽中決賽階段的Tim打氣：

那次經歷很難忘，可以親身觀賽，感覺很不同。更難得的是，當日他打敗了一個比他更年輕的英國對手，取得冠軍。那種經驗很難得，當知道賽果一刻，他即時淚流滿面。

▲ 2018泰國國際賽對Tim和Cindy來說都是一次難忘的經歷。（受訪者提供）

Tim也分享，賽前沒有必勝把握，對手是世界第一，預了「打得幾多得幾多」，但多得太太和身邊隊友支持，如虎添翼，終於創出佳績。

Cindy在場，又多香港隊隊友，感覺好像有半個主場。沒有想太多，也未想過會勝出，整個trip很fantastic。

Tim更笑稱，以前擔心太太來觀賽會分心，自從這次難忘經歷，他不時會問Cindy能否抽空觀賽，感覺太太到場能增加士氣。受疫情影響，原定2020年舉行的東京奧運會押後一年，未來數個月正正是爭取出線資格的關鍵時刻，Tim也未有鬆懈，持續訓練備戰。

▲ Tim在自己的人生舞台上發光發亮。（陳靜儀攝）

自小確診侏儒症，長得比家中兩個弟弟矮小，Tim小時候也曾介懷，但他就學懂從另一方向思考，發掘自己的潛能，在人生舞台上發光發亮：

許多事情無法改變，與其日日埋怨生活，何不正面、樂觀想事情？雖然我身體與正常人不同，但有一些地方也許會比正常人優勝。

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記者：陳昊淋