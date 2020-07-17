【幻愛熱潮】鏡頭下屯門美如日本　追尋《幻愛》日系小清新打卡位

▲ 今次帶大家走訪本土電影《幻愛》在屯門的取景地，回味戲內一幕幕浪漫場面，在香港也能感受日系氣息。

本土電影《幻愛》上映票房大捷，得到廣大市民入場支持，可算是疫市奇葩。除了出色的劇本，電影中不少淒美浪漫的畫面，更為香港影迷帶來很大驚喜。導演周冠威將屯門拍得唯美動人，有如置身日本都市。今次專誠走訪屯門電影中取景地，回味戲內一幕幕浪漫場面，在香港也能感受日系氣息。



電影中的取景地大多是區內市景，拍攝出屯門人的日常，卻帶著濃厚的小清新氣息。前往打卡不難，即使不是攝影大師也能影到吸引相片。唯現時疫情嚴峻，建議待疫情稍退才去朝聖。

▲ 幻愛劇照

唯美海邊燈塔

《幻愛》宣傳海報中的燈塔可說是代表作，可惜在電影中卻只在剎那間出現，原來都被導演刪剪了。白色燈塔位於屯門海濱花園，約長兩公里，長廊另一端是屯門碼頭。面對著蝴蝶灣海岸，一片藍色大海盡在眼前，不時有船隻經過，偶爾遠處更會看到飛機升降，非常浪漫。



沿著長廊步行，另一端越來越窄，最後只有約兩個人身位闊度，導演稱在這裡拍攝別有用心，男主角和女主角就在這裡並肩同行。長廊建在防波堤上，就如身在海中心般，盡頭就是燈塔所在地。不過這兒向東，夕陽西下在山後，並非看日落的最佳地點，反而晚霞更加漂亮。很多人排隊在此輪候打卡，因此不妨早點霸位，捉緊時機影靚相。

▲ 屯門海濱長廊的盡頭的燈塔，站在石上可拍出跟電影海報一樣的角度，以廣角鏡更加震撼，不過拍攝時要小心為上。（張頌婷攝）

▲ 幻愛劇照

▲ 海濱花園對著蝴蝶灣，海景極美，遠處更有一艘艘巨型躉船。（張頌婷攝）

必拍輕鐵元素

輕鐵在電影中也是重要的靈魂，當中蝴蝶站也出現了多次。車站位於龍門路，名稱源自旁邊的蝴蝶邨，背景為新屯門中心。蝴蝶站來回線及站頭對稱，可以在路軌中通過，亦有行人天橋可以在高空拍攝。這兒的列車也頻密，不時可以影到列車穿梭的畫面。不過這個站也頗繁忙，人來人往，想拍出無人站頭就要耐心等候。

▲ 幻愛劇照

▲ 蝴蝶站很多靚位拍攝，而且列車頻密，不過在路軌行走切勿停留太久。（張頌婷攝）

▲ 幻愛劇照

▲ 男主角不時在輕鐵站內出現，這兒亦能拍出日本車站般的感覺。（張頌婷攝）

日本鐵道軌跡

另一個經常出現的輕鐵站為景峰站，位於屯門青山公路及景峰徑交界，行人路旁邊就是輕鐵路軌，男主角李志樂和女主角葉嵐在隧道出口同行。雖然電影中屬於夜景，不過日間景致更美，有大量綠樹以及鐵路電纜作配襯，走遠一點亦有輕鐵上落斜的彎位，令人聯想起日本的鐵道。

▲ 幻愛劇照

▲ 景峰站有悠長的列車路軌，拍攝輕鐵轉彎時特別有味道。

寧靜隱秘行人路

雖然只是短短的一幕，不過卻是李志樂和葉嵐接吻的重要場景，看過電影定必有共鳴。這裏為皇珠路隔音屏障下的一段小路，乘坐輕鐵於友愛站或是兆麟站也能步行前程。翠寧花園亦是女主角葉嵐住處，不過卻跟男主角居住的湖景邨有一段距離。隔音屏障下設有休憩公園及單車徑，寧靜的行人路配上昏黃的燈光，甚有氣氛。

▲ 幻愛劇照

▲ 行人路相當幽暗，在《幻愛》中是相當重要的一個場景。

記者：張頌婷