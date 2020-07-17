【黑心毛巾】劣質毛巾生產鏈被公開　大量未消毒發黑發霉舊內衣重製毛巾販售

▲ 大量未消毒發黑發霉舊內衣、衫，打碎後重製毛巾販售。

你知道手上正在用的毛巾，是用什麼製成的嗎？中國最大毛巾生產基地高陽縣的毛巾生產鏈，被揭發使用大量未消毒舊衫、內衣及襪製造「回收棉」，再製成劣質毛巾販售。

據央視報道，當地的企業生產線分兩種，一種毛巾可以保證檢查合格，另一種則會用便宜的紗線加工，達不到國家標準，無法保證檢測合格。而毛巾能否保證檢測合格，主要是基於上游廠家採購的紗線。

▲ 未經消毒「再生棉」發黃、發黑、含雜質。(影片截圖)

記者調查當地紗線廠，發現生產車間的配料池，有不少很白、發黃、發黑甚至染有綠色污漬、含雜質、刺鼻的原料。原來這些是「再生棉」或稱「回收棉」，比全新的棉花便宜1倍。

記者再調查棉花加工廠，發現再生棉棉絮狀的原料充滿灰塵，有的發黃、發黑，甚至黏成一團、發霉。有些廠家又會堆滿舊衣服，例如毛衣、外套、穿過的內衣、襪等。

▲ 大量未消毒發黑舊衫、內衣及襪。(影片截圖)

加工廠負責人指，這些舊衣服都是從南方回收而來。舊衣服沒有經過任何消毒程序，就被放入機器切成碎片，再隨意放在地上。

業內人士指：「舊衫、舊牛仔衫褲、一漂，機器一開，就是這種紗。一般一擦滿臉毛。」

▲ 滿地「再生」布碎。(影片截圖)

明知毛巾不合格，但仍貼著符合國家標準的標籤，通過超市、批發市場、網購平台銷往全國。據業內人士說法，劣質毛巾一年的銷售額達5000萬元。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣