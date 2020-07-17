【新冠肺炎】 新巴一名23號線車長確診　7月13及14日曾上班駕駛4架巴士

▲ 新巴指有關巴士總站的站長室及員工休息室，已徹底消毒清潔。

本港新冠肺炎疫情持續擴散，新巴今日（17日）表示，一名新巴駕駛 23 號線的車長確診新冠肺炎，現時情況穩定。 他於本周一及二（13及14日）曾上班，並駕駛的4輛來往北角碼頭及蒲飛路的巴士（車身編號為3828、4062、4072、4076），公司已為巴士、北角碼頭巴士總站、蒲飛路巴士總站的站長室及員工休息室，進行徹底消毒清潔。

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新巴指，患病車長前日（15日）休假期間出現病徵後往診所求醫，昨日告病假，晚上已入院，接受隔離及進一步檢測，今早確診，現時情況穩定。公司已安排 本周一及周二也曾駕駛上述4輛巴士的車長，以及曾與確診車長一起用膳的車長暫時停工，並進行新冠肺炎病毒測試。

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記者：陳曉瑩