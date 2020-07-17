【家居露營】疫情再爆陳豪一家取消度假　陳茵媺客廳搭帳篷「露營」氹仔女

▲ 陳茵媺花心思氹仔女搞家居露營，仔女笑得好開心，但陳豪個樣好累呢！

新冠肺炎疫情再度爆發，很多家庭都取消戶外親子樂，陳豪一家五口也不例外。為免3子女失望，陳茵媺（Aimee）絞盡腦汁氹仔女開心，竟然諗到搞「家居露營」，在客廳搭帳篷整露營食物，日間就帶仔女遠足睇昆蟲玩得好開心，惟獨是陳豪強顏歡笑一臉疲態，應該是玩得太累了。

▲ 陳豪個樣好眼瞓！（陳茵媺IG圖片）

每年暑假都帶仔女外遊的陳茵媺，昨日在IG分享近期家庭活動，因疫情爆發下無奈取消度假，為安撫仔女，星期日開始已在家中客廳搭起帳篷，為配合露營氣氛，Aimee每日更特備不同露營食物，日間又帶仔女行山遠足睇昆蟲，自製另類度假。

謝天謝天，他們玩得好開心，暗地裡我都一樣！

【星二代雲集】趙薇陳豪星二代開學 新加坡國際學校設IB課程功課少

▲ 陳茵媺特別炮製露營食物。（陳茵媺IG圖片）

帶兒子遠足觀察昆蟲

由於大仔陳梓燁（Aiden）抱怨家居露營無昆蟲，故Aimee帶兩個仔去行山，呼吸新鮮空氣和探索不同品種的昆蟲與植物。途中他們遇上2隻有毒大蜘蛛，又發現2個品種的草蜢。不過Aimee強調，觀察完昆蟲一定會將牠們回歸大自然。

【愛巢曝光】傳陳豪3千萬續約成TVB最高薪藝人 跟陳茵媺為子女月租7萬港島豪宅​​​​​​​

▲ 陳茵媺帶兒子行山觀察昆蟲。（陳茵媺IG圖片）

▲ 陳茵媺強調，觀察完昆蟲一定會將牠們放回大自然。（陳茵媺IG圖片）

陳豪笑容牽強顯疲態

在Aimee分享的「露營」照中，3子女笑容滿面玩得好開心，惟獨陳豪笑容牽強顯疲態，可能與小朋友玩得太癲，加上又忙於宣傳劇集《殺手》有關吧。

更多名人爸媽專訪報道︰

【多功能老豆】督促兒子停課不停學坐定做功課 傳統惡爸黃浩然︰覺得自己好煩

【男拔爸爸】疫情再爆發子女回歸停課不停學 DJ泰山2招提升在家學習動力

【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學 梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲