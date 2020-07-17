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【告別賭王】何鴻燊靈柩移送東華義莊暫存　待定吉日預計明年下葬

娛樂 12:17 2020/07/17

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賭王何鴻燊靈柩移往東華義莊暫存。

賭王何鴻燊於今年5月26日離世，享年98歲。今月10號完成出殯大殮儀式。今日（7月17日）由二房兒子何猷龍手捧父親遺照，將賭王何鴻燊的靈柩由殯儀館移送至東華義莊暫存放。

賭王何鴻燊上周完成大殮後，靈柩暫存北角殯儀館，至今早賭王靈柩移至東華義莊暫存放，有指要待風水師蔡伯勵後人選定吉日，之後才會下葬於摩星嶺昭遠墳場，預計明年始下葬。

今早約9時半，由二房兒子何猷龍抵達殯儀館，猷龍捧着亡父的遺照，登上靈車，將靈柩送往東華義莊。

因疫情嚴峻，穿全黑運動裝的猷龍，亦有戴上白色手套、護目眼鏡及口罩。

何猷龍捧亡父遺照。

【悼念賭王】霍啟剛發文緬懷何鴻燊　感謝賭王牽紅線認識郭晶晶

賭王二房藍瓊纓則約9時55分，由家人陪同抵達東華義莊，送別亡夫。四房子女之後陸續到達，為父親打點後事。

賭王棺木由10名工作人員抬著，三名兒子猷啟、猷亨及猷君則在東華義莊門口守候，緊隨哥哥猷龍向前行，護送亡父的棺木入義莊。

二房二女何超鳳手持鮮花，跟兩名女兒到達，之後二房超瓊由保鑣下護送前來。

十名工人抬送賭王靈柩。（東星圖片）

其後四太一家包括長女何超盈夫婦、孻女何超欣、媳婦奚夢瑤先後抵達，再後是三房陳婉珍、大女超雲、超蓮與男友竇驍。

之後儀式開始，由二房藍瓊纓、三房陳婉珍及四房梁安琪給賭王上香，兒女親屬按照工作人員指示上香拜祭。

【賭王設靈】第17名兒子猷邦終未有現身　超瓊超儀沉痛送別亡父何鴻燊

何猷君前來送別父親。（東星圖片）

最後由四房家族成員行三鞠躬禮，約11時15分，儀式結束，賭王靈柩將暫放在義莊，等選定吉日再下葬。

責任編輯：王俊賢

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