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【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文了解9間醫療機構檢測收費及時間

健康 12:36 2020/07/17

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港9間醫療機構檢測收費及時間。

新冠肺炎再爆疫情，感染個案愈來愈多令人心惶恐。市民為策安全，可考慮進行核糖核酸測試。透過鼻咽胃管抽取深喉唾液、鼻咽拭子等分泌物，再進行RT-PCR核酸測試，一般需時1.5至3個小時，而快速核糖核酸試劑更簡化測試過程，約45分鐘就能完成檢測。 以下是本港多間醫院、診所等機構提供的深喉唾液化驗服務（資料以官方公布為準）：

養和醫院

  • 收費：$2,000    
  • 服務：包括診金、檢測費用及報告    
  • 需時：星期一至六下午5時前，或星期日下午2時前提交樣本，可即日取得結果

港安醫院

  • 收費：$1,500 
  • 服務：包括診金、測試服務、化驗報告及健康證明
  • 需時：早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果；下午3時前提交樣本，最快於下午9時有結果

港怡醫院  

  • 收費：$1,950    
  • 服務：包括診金、檢測費及測試報告    
  • 需時：星期一至六上午10時前提交樣本，即日下午約3時可取得報告；星期一至五下午5時前提交樣本，即晚約10時可取得報告

仁安醫院    

  • 收費：$2,000    
  • 服務：包括診金、檢測費用及測試４報告     
  • 需時：星期一至六下午3時前，星期日及公眾假期下午1時前提交樣本，可即日取得結果

寶血醫院     

  • 收費：$1,590 （星期日及公眾假期：$1,680）
  • 服務：包括診金、測試服務及化驗報告    
  • 需時：視乎當日情況，最快 6 個小時內有結果

卓健醫療

  • 收費：$950／$1,250（視像診症）
  • 服務：包括診金、採集套裝、檢測費用及報告，採集過程可以在家進行。
  • 需時：最快1至2個工作天得知測試結果。

莊柏醫療

  • 收費： $950
  • 服務：包括診金、檢測費用及健康證明書。
  • 需時：1至2個工作天（即日取報告，另加$600）    

香港中文大學醫務中心    

  • 收費：$1,100     
  • 服務：包括診金、檢測費用及化驗報告，採集過程可在家進行    
  • 需時：1至2個工作天

樂善堂

  • 收費：$250
  • 服務：醫生診症評估感染風險，整個樣本採集過程可以在家進行。
  • 需時：至少3個工作天由衞生防護中心專責人員或診所職員通知化驗結果及跟進（以提交樣本後起計）。

全港提供測試私家醫院收費及檢測時間，前往【下一頁】

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責任編輯：王俊賢

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