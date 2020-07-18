【新冠肺炎】私家醫院及診所深喉唾液測試收費及時間 護士：前所未見咁多人
健康 10:07 2020/07/18
新冠肺炎再爆疫情，感染個案愈來愈多令人心惶恐。市民為策安全，可考慮進行深喉唾液測試。以下是本港多間私家醫院提供的深喉唾液化驗服務（資料以官方公布為準）：
- 收費：$2,000
- 服務：包括診金、檢測費用及報告
- 需時：星期一至六下午5時前，或星期日下午2時前提交樣本，可即日取得結果
TOPick 記者致電養和，醫院表示，深喉唾液測試須經網上預約，但周五至周日的網上預約名額已滿，需要做測試者需在下周一(20日)經網上預約。
港安醫院
- 收費：$1,500
- 服務：包括診金、測試服務、化驗報告及健康證明
- 需時：早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果；下午3時前提交樣本，最快於下午9時有結果
- 收費：$1,950
- 服務：包括診金、檢測費及測試報告
- 需時：星期一至六上午10時前提交樣本，即日下午約3時可取得報告；星期一至五下午5時前提交樣本，即晚約10時可取得報告
港怡醫院表示，深喉唾液測試收費由1950元起，包括診金及化驗費。若果市民在當日早上10前將唾液樣本交回急症室化驗，約在下午黃昏有結果；若下午黃昏進行化驗，則要等到晚上或翌日才有結果。港怡醫院指，化驗服務不設預約。
TOPick 記者昨日到港怡醫院，有當值的護士坦言，急症室人數是前所未見，由於人數太多，化驗室要留待下周一才可接收唾液樣本化驗。
仁安醫院
- 收費：$2,000
- 服務：包括診金、檢測費用及測試４報告
- 需時：星期一至六下午3時前，星期日及公眾假期下午1時前提交樣本，可即日取得結果
浸信會醫院
- 服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」
- 收費：1,820 起 （ 已包括醫生診症一次 + 核酸檢驗 + 化驗報告）
- 檢測時間： 約5小時
- 流程：必須預約，若出現其他病狀，需要額外接受醫生診症，費用另計
嘉諾撒醫院
- 服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」
- 收費： 1,500 起
- 檢測時間： 約4至6小時
- 流程：測試費用不包括醫生診症費及樣本收集費用。
卓健醫療
- 收費：$950／$1,250（視像診症）
- 服務：包括診金、採集套裝、檢測費用及報告，採集過程可以在家進行。
- 需時：最快1至2個工作天得知測試結果。
其他醫院及私家診所收費及檢測時間，前往 【下一頁】
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責任編輯：王俊賢