【新冠肺炎】私家醫院及診所深喉唾液測試收費及時間 護士：前所未見咁多人

▲ 本港9間醫療機構檢測收費及時間。

新冠肺炎再爆疫情，感染個案愈來愈多令人心惶恐。市民為策安全，可考慮進行深喉唾液測試。以下是本港多間私家醫院提供的深喉唾液化驗服務（資料以官方公布為準）：

養和醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及報告

需時：星期一至六下午5時前，或星期日下午2時前提交樣本，可即日取得結果

TOPick 記者致電養和，醫院表示，深喉唾液測試須經網上預約，但周五至周日的網上預約名額已滿，需要做測試者需在下周一(20日)經網上預約。

港安醫院

收費：$1,500

服務：包括診金、測試服務、化驗報告及健康證明

需時：早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果；下午3時前提交樣本，最快於下午9時有結果

港怡醫院

收費：$1,950

服務：包括診金、檢測費及測試報告

需時：星期一至六上午10時前提交樣本，即日下午約3時可取得報告；星期一至五下午5時前提交樣本，即晚約10時可取得報告

港怡醫院表示，深喉唾液測試收費由1950元起，包括診金及化驗費。若果市民在當日早上10前將唾液樣本交回急症室化驗，約在下午黃昏有結果；若下午黃昏進行化驗，則要等到晚上或翌日才有結果。港怡醫院指，化驗服務不設預約。

TOPick 記者昨日到港怡醫院，有當值的護士坦言，急症室人數是前所未見，由於人數太多，化驗室要留待下周一才可接收唾液樣本化驗。

仁安醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及測試４報告

需時：星期一至六下午3時前，星期日及公眾假期下午1時前提交樣本，可即日取得結果

浸信會醫院

服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」

收費：1,820 起 （ 已包括醫生診症一次 + 核酸檢驗 + 化驗報告）

檢測時間： 約5小時

流程：必須預約，若出現其他病狀，需要額外接受醫生診症，費用另計

嘉諾撒醫院

服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」

收費： 1,500 起

檢測時間： 約4至6小時

流程：測試費用不包括醫生診症費及樣本收集費用。

卓健醫療

收費：$950／$1,250（視像診症）

服務：包括診金、採集套裝、檢測費用及報告，採集過程可以在家進行。

需時：最快1至2個工作天得知測試結果。

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責任編輯：王俊賢