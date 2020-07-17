【新冠肺炎】慈雲山中心及街市成疫症重災區　領展於今明兩日進行全場清潔

▲ 領展近日均有持續為商場進行噴霧消毒。 （程志遠攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，其中慈雲山為疫症重災區之一，不少確診患者曾往區內慈雲山中心及街市，責任管理該兩處所的領展今日（17日）發聲明指將於今（17日）及明（18）兩日在慈雲山中心舉行商戶同心全場清潔日，為此，慈雲山中心的商場及街市將於該兩日關閉（包括其中的24小時通道），於星期日（19日）上午6時30分重新開放。

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發言人指全場噴霧消毒後，領展將於7月18日（星期六）關場期間，在慈雲山中心各處公眾較多接觸的位置施加抗病毒塗層。同時，相關承辦商會加快較早前已開展的公衆空調系統過濾網消毒工作。另外，在噴霧消毒後，領展會以1：49稀釋漂白水抹淨全埸。關場期間商戶可進場，但為控制場內人數，進場的商戶代表須事先向慈雲山中心辦事處登記。期間，若商戶希望店內也進行噴霧消毒，領展也可免費提供服務。

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領展指自上周末起，除了恆常的凊潔及消毒外，已採取了一系列額外的清潔及消毒工作。而慈雲山中心在7月19日（星期日）上午重新開放後，所有進入商場及街市之人士均須佩戴口罩。此外，慈雲山中心本周起已額外增聘了清潔員工，場內公共地方主要設施每兩小時以1：49漂白水抹洗消毒。

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責任編輯：郭家穎