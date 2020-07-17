【女性創業】棄金融工作創業開陪月公司　90後老闆娘：有準媽媽剛確認懷孕即預訂陪月姨姨

▲ 90後的Zandra棄金融工作創業開陪月公司，生意未受疫情影響，每月營業額達60萬元。

1年前，90後的Zandra Wong還是一位中環OL，但今天她已是陪月公司的老闆娘，在新冠肺炎下各行業都叫苦連天，但她的陪月公司的生意沒受打擊，每月生意額達60萬元，還穩步向上。

但Zandra自言做陪月公司非只着眼金錢，是要由心出發，曾有一位劏房單親媽媽尋求服務，Zandra決以半價提供；「做人同做陪月生意一樣，最緊要有良心。」

疫情第三波來了，Zandra想的不是陪月生意，反而是想何時到屋邨派口罩幫助老人家，不愧是位良心老闆娘。

▲ 雖然現在工作較從前更忙，但Zandra說陪月幫到人，故此不覺辛苦。(湯炳強攝)

金融地產工作捱壞身體

年紀輕輕的Zandra，大學畢業後從事地產金融工作，1年前在一間中環地產金融公司工作，「當時很忙，每日差不多朝9晚12，又要見客及開會，壓力很大。雖然份工搵到錢，但因作息不定時，捱壞了身體，所以去年中辭職休息一下。」

▲ 現在公司有200位陪月姨姨，全部都十分有經驗。(湯炳強攝)

但這時候身邊的閨密好友紛紛懷孕，Zandra便替她們找陪月，但發覺找一個合適的陪月姨姨十分困難，還差點遇上黑心的陪月公司，這時候她便想到開設一間陪月公司。

Zandra果然坐言起行，決定先考陪月牌照，看看自己是否適合，「我是陪月學校年紀最小的學生，其他同學都是四、五十歲的，學校及同學們都很奇怪為何我會來讀陪月課程。」

後來她對陪月工作很感興趣，還繼續報讀其他專業課程︰包括催乳及古法紮肚專業資格，最終去年底開設陪月公司—愛寶貝產後服務公司。

▲ Zandra自言很喜歡小朋友，開陪月公司既幫助人又可經常接觸到小朋友。(湯炳強攝)

畢竟是新手入行，Zandra說全靠自己摸索，「公司的牌照、保險、網站規劃等，都靠自己不斷摸索去做，更在網上搜尋很多的資料，過程中碰到不少困難。」

Zandra說幸好得到一班「好姊妹」的提點，「雖然自己讀過一些專業課程，但湊BB始終要有實戰經驗，我在陪月學校認識到的同學，大家都互相稱呼作姊妹，她們很用心教我陪月的整個流程，如何做得好，我慢慢跟她們學習，獲益良多。」

陪月公司開業大約7個月，生意額逐步上升，每個月的營業額約50-60萬元。當然成果與付出是成對比的，Zandra由公司開業至今都沒有假期，每天工作至凌晨3、4時。

雖然工作時間較從前的地產金融更長，但她卻十分開心，「當媽媽來公司簽約時，還是大着肚子，當她們生產後，我會上門作家訪，見到屋企忽然多了一個人（BB），我感到很窩心。」

Zandra說做陪月公司跟其他商業公司絕對不同，需要更用心，「一定要從媽媽的角度出發，始終產後身體虛弱，不論身心都要作調理，故做陪月的一定要有愛心、細心、責任心及同理心。」

▲ 每位媽媽生產後，Zandra都會作家訪，了解她們的情況。(被訪者提供)

協助財困劏房媽媽

在眾多新手媽媽中，Zandra說有一個難忘的事件，「當時有位住深水埗劏房的單親媽媽想找陪月，因沒有親友幫手，但經濟條件有限，只能付出很微薄的陪月費，我很想幫她，便即時聯絡一些陪月姨姨，一位姨姨願意只收半價費用幫助這位媽媽。當陪月姨姨去到劏房，發覺地方不夠100呎，只可在洗手盆替BB女洗澡，但當BB女漸長大踢到洗手盆，容易受傷，於是陪月姨姨便送她一個可以摺合的浴盤，太太十分感動。」現在陪月姨姨跟這位單親媽媽已成為朋友，還不時見面。

Zandra更說現今的媽媽要求很高，「從前媽媽的要求，主要是希望陪姨姨要對BB有愛心，煮餸好食就可以。但新一代的媽媽不只要求陪月有一張陪月證書，還最好有催乳、紮肚、BB按摩等專業資格，有的媽媽更要求陪月要有烹飪證書，真的是十項全能。」

▲ Zandra早前跟家人及朋友到屋邨派消毒物質，幫助邨內的老人家。(被訪者提供)

最近Zandra還遇到一個有特別要求的媽媽，「客人要求陪月姨姨要在5月出生，因要配合自己BB的八字，相當特別。」

在疫情下，Zandra說陪月業務並沒有受到影響，還認為這行業的發展空間很大，「我有些客人剛驗到有孕，第一個不是通知老公或者父母，反而打來我們公司預訂陪月姨姨，所以陪月真的十分渴市。」

雖然生意愈做愈好，但Zandra最近忙的卻不是公司業務，反而是計劃向公公婆婆派防疫物質。

今年2月份，Zandra已到屋邨向公公婆婆派口罩及搓手液，她自言現在還有少量消毒物資存貨，不排除會再到屋邨派發，Zandra果然十分善心。

記者：招美寶