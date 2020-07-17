香港兒童國際電影節推網上版 7月18日起限時免費放7部片

▲ 香港兒童國際電影節今年推出網上特別版，有7部來自不同國家的合家歡作品供小朋友上網免費觀賞，包括這部來自英國的短片《最了不起的東西》。

疫情下，已辦了3屆的香港兒童國際電影節（KIFF）把原定於7月舉辦的第4 屆KIFF順延至2021年暑假進行。為了啟發小朋友的創意思維，以及培養其對電影的興趣，大會今年將首辦網上特別版，由7月18日至26日，於香港兒童國際電影節Facebook專頁限時免費放映7部合家歡作品。

▲ 伊朗動畫短片《這一邊，那一邊》。（劇照）



香港兒童國際電影節由非牟利組織3SPACE，以及高先電影合辦，旨在為兒童及青少年提供欣賞不同類型電影的機會，以豐富他們對文化、藝術的了解，以及對世界的想像。今年因應疫情關係，特別推出《KIFF 2020》網上特別版，好讓小朋友在戲院暫停營業期間，也可欣賞合家歡電影及短片。

KIFF今年精選了首兩屆受觀眾歡迎的電影《神奇女孩》（Supa Modo）及《逆光少女》（Blanka） 讓觀眾免費重溫，同時，也從20個國家、超過100部短片中精選出5部片長9分鐘至22分鐘的短片放映。

▲ 印度短片《願望紅氣球》。（劇照）

當中的英國動畫短片《最了不起的東西》（The Most Magnificent Thing）改編自著名同名繪本，講述小女孩決心要發揮創意，做一件全世界最了不起的東西，然而當她動手做時卻發現比她想像困難得多。故事鼓勵孩子只要勇於嘗試，自會從失敗中尋找到樂趣和靈感！

▲ 南韓作品《星星孩子的小島》。（劇照）

伊朗動畫短片《這一邊，那一邊》（This Side, Other Side）就刻劃兩個住在不同國土上的小孩子，雖然被一條無形的邊界分隔，卻成為好友的故事。以簡樸畫風描畫可怕的戰爭，反思戰爭為下一代帶來的後果。印度的《願望紅氣球》（Balloons of Desire）講述願望是買一個紅氣球的窮孩子，為了儲錢達成願望，而去應徵做地盤工人賺取微薄薪水，從中得到的領悟。

▲ 法國短片《告別巴黎！》。（劇照）

南韓作品《星星孩子的小島》（Love Island），則以奇幻手法描繪「星星的孩子」複雜的內心世界，希望藉此能令大眾以愛去關懷並了解自閉症的孩子。至於法國短片《告別巴黎！》（So long, Paris！）就講述反叛少女在父母離異後，分別在巴黎與倫敦過暑假的經歷，較適合12至16歲兒童在家長陪同下觀看。

INFO

《KIFF 2020》網上特別版

日期︰7月18日至26日免費放映

請瀏覽香港兒童國際電影節Facebook專頁了解放映詳情及時間表。

撰文：胡慧雯