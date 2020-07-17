【新冠肺炎】私家醫院深喉唾液測試　檢測收費+時間+預約流程

▲ 私家醫院深喉唾液測試收費及檢測時間懶人包。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民為策安全，可以考慮到私營醫療機構進行深喉唾液測試。本港多間私家醫院、私營診所現時都有提供深喉唾液測試服務，但收費及測試結果時間不同。以下是本港多間醫院、診所等機構提供的深喉唾液化驗服務、收費以及測試結果時間，市民不妨可以參考。

服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」

收費：1,820 起 （ 已包括醫生診症一次 + 核酸檢驗 + 化驗報告）

檢測時間： 約5小時

流程：必須預約，若出現其他病狀，需要額外接受醫生診症，費用另計

服務：提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」

收費： 1,500 起

檢測時間： 約4至6小時

流程：測試費用不包括醫生診症費及樣本收集費用。

養和醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及報告

需時：星期一至六下午5時前，或星期日下午2時前提交樣本，可即日取得結果

港安醫院

收費：$1,500

服務：包括診金、測試服務、化驗報告及健康證明

需時：早上11時前提交樣本，最快於下午6時有結果；下午3時前提交樣本，最快於下午9時有結果

港怡醫院

收費：$1,950

服務：包括診金、檢測費及測試報告

需時：星期一至六上午10時前提交樣本，即日下午約3時可取得報告；星期一至五下午5時前提交樣本，即晚約10時可取得報告

仁安醫院

收費：$2,000

服務：包括診金、檢測費用及測試４報告

需時：星期一至六下午3時前，星期日及公眾假期下午1時前提交樣本，可即日取得結果

寶血醫院

收費：$1,590 （星期日及公眾假期：$1,680）

服務：包括診金、測試服務及化驗報告

需時：視乎當日情況，最快 6 個小時內有結果

以上資料僅供參考，實際收費請以官方資料為準。

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責任編輯：王明芳