【自閉兒苦況】自閉童抗拒戴口罩家長無能為力　治療機構望體諒： 請不要馬上批判

▲ 有自閉症治療中心呼籲大眾體諒自閉症孩子，他們未必願意戴口罩。

新冠肺炎疫情影響下，港人出外戴口罩變成日常，惟本港疫情日前第3波爆發，政府更宣布乘搭公共交通工具必須配戴口罩。然而，有治療自閉症的中心於社交媒體發文，指自閉症病童未必肯接受口罩，呼籲大眾在街上看見有小朋友沒有戴口罩，先不要立刻批評，給予孩子一點空間。

香港自閉症專業治療中心於Facebook專頁發帖指，雖然現時每天的生活不能脫離口罩，但患有自閉症的小朋友並不是每位都接受戴口罩，希望大眾在路上看見有家長帶著小朋友多體諒：

家長戴口罩，但小朋友並沒有。請各位不要立即批判他們，有時候家長也是無能為力的，請各位體諒、給予他們空間。

自閉症孩子比較敏感

自閉症患者有先天性的發展障礙，在社交溝通、語言及行為有困難，而他們的感官例如觸覺、嗅覺等一般會比較敏感，口罩對於他們來說可算是一個刺激。

教導小朋友佩戴口罩

香港自閉症專業治療中心曾發表「教導小朋友佩戴口罩」漫畫，向家長介紹教育孩子佩戴口罩的方法。首先，家長應先準備一個計時器、糖果或小禮物作為獎勵，然後向小朋友說清楚「我們練習戴口罩」，只要孩子肯將口罩放上嘴巴就有獎勵。家長記得誇獎小朋友「肯戴口罩真乖」！

家長之後可以慢慢把戴口罩的時間延長，當時間愈來愈長，就可以讓小朋友望者計時器，再逐點延長時間，再告訴他們「忍耐以下就有獎勵了」。不過家長切忌操之過急，「如果要求提高得太快，小朋友會容易感到挫敗，之後可能會更加難教。」中心建議家長，萬一中間失敗，只要重新回到之前的階段就可以，讓小朋友慢慢養成戴口罩的習慣。

網民：家長也無可奈何

帖文一出引來大量網民熱議，有網民表示，家中有自閉症小朋友，

如無必要都唔會帶佢出街，真係要出去就揸車點對點。無辦法下，戴頂防疫帽同戴口罩，但戴口罩真係一大難度，小朋友會搞，有時會發脾氣，旁人唔知道佢有自閉症都會覺得佢被縱容，希望唔好加把咀同拍片放上網。

不過，亦有網民指明白自閉症小朋友未必接受口罩，但小朋友感染的風險高，「為佢哋同他人著想，都要諗方法令佢哋戴口罩。」

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責任編輯︰王明芳