【婚姻真諦】準新娘堅持舉辦盛大婚禮 藍海寧：盛宴後無人記得你換多少套婚紗

▲ 「一生人只有一次」應該是愛護和珍惜對方的理由。

認識一位空姐，受新冠肺炎疫情影響，婚禮兩度延期。雖然未能如願在今年完婚並往外國歡度蜜月，但她慶幸在疫情爆發前，已跟男友往泰國和日本，拍攝了兩輯結婚照片。

生於疫症年代，不少準新人無法如期作海外婚攝，婚宴又順延再順延，賓客人數由數百變為幾十再被減至十幾，奢華奪目誓要令人難忘的婚禮，被迫歸於平淡，近乎無聲無息地舉辦。好友K小姐的妹妹是準新娘，她堅持一定要舉辦一場盛大的婚宴，否則不會在結婚證書上簽名。

「一生人只有一次（結婚），怎能如此委屈自己？」這是她的理由。

我不敢說出心底話：「你肯定一生只有一次？」

一段關係，兩人付出。即使自己付出百分百的愛，不見得必然可獲一生一世的回報。愛情較病毒更難捉摸，更善於變形。疫苗會有免疫期限，戴上婚戒，不會令婚戒主人終身免受感情試探。

我反而覺得，一場疫情，切實地幫助準新人看清雙方的價值觀，測試出雙方真正的EQ，這些都直接影響婚姻能否得以一生一世。

兩個人結婚，為何一定要萬眾矚目？不搞婚宴，就得不到萬眾祝福嗎？不少準新人常常抱怨婚禮開支巨大，經濟壓力令他們未婚已吵得想一拍兩散，那麼受疫情所限，被迫一切從簡，不應感恩嗎？

婚姻要面對的試煉已夠多，確實不必花過多金錢和全副心思，打造一場娛己的盛宴。沒多久，你會發現根本沒有誰記着你在婚宴上換了多少襲婚紗和晚裝，但只要你離婚，這消息便馬上傳遍友儕。

「一生人只有一次」應該是愛護和珍惜對方的理由，不要本末倒置，以它來刺傷柔嫩的婚姻。

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