【超級食物】鷹嘴豆含豐富優質蛋白通便美容 廚神Jamie Oliver也奉為超級食物

▲ 鷹嘴豆是超級食物。

「你學人出月餅？」好事之徒在網上見到「健康旦」跟李純恩，陳慧儀合作出月餅，立即傳個短訊問我：「你個月餅賣點係乜嘢？」事情要追溯到當日陳慧儀送了幾隻糭給頻道的工作人員，大家吃過之後，讚不絕口。她說，這批糭加入了一些superfood，但又不失吃傳統糭的感覺，於是大家紛紛加單，買糭送給自己親友吃。

我靈機一觸，問陳慧儀：「有無可能做一個唔要蓮蓉但係口感又似蓮蓉、要健康但係又唔難食、要特別但係唔可以太怪雞嘅月餅？」上了年紀，覺得不適宜吃太多月餅，只是，中秋節吃月餅是我們的傳統習俗，如果能夠製造一個讓家中的老人家吃入口，味道完全跟他以前吃過的月餅一樣，但又不會太甜、太不健康的月餅，那該多好！

陳慧儀提議用鷹嘴豆，因為鷹嘴豆含有豐富的優質蛋白，又富含氨基酸十八種之多，可以通便、美容、平衡膳食、降血壓及保護血管，廚神Jamie Oliver也奉它為超級食物。

鷹嘴豆跟慣常用來做月餅餡的蓮蓉，風馬牛不相及，我將這個重任交給慧儀，試吃鷹嘴豆健康月餅之日，我邀請了老友食家李純恩試食，不僅得到他的認同，而且答應為這款月餅盒畫封面。膽粗粗推出市面，希望在疫情下，老人家可以放心吃一啖好吃又健康的月餅。

讀者可瀏覽看月餅的製作過程。