【外賣優惠】日本唐揚雞CHICK IN A BOX登陸3大外賣網　外送優惠7折Uber Eats滿$100送黑松露鹽薯條

▲ 全新日本唐揚雞外賣專門店CHICK IN A BOX，最近登陸3大網上外賣平台。（餐廳提供）

近日疫情嚴峻，不宜外出用膳，但叫外賣也要定期轉轉新口味。全新日本唐揚雞外賣專門店CHICK IN A BOX最近就登陸foodpanda、Deliveroo及Uber Eats 3大網上外賣平台，由即日起至8月14日推出低至7折優惠。

CHICK IN A BOX的皇牌菜式是日本唐揚雞，包括有榮獲日本唐揚協會金賞的唐揚雞，以及一系列炸物盛合及丼飯。

▲ Bungoya監修大分中津醬油唐揚雞配泰式辣醬$48（餐廳提供）

推介Bungoya監修大分中津醬油唐揚雞，這款來自九州大分縣的名物，選用日本產嫩雞，並以多款水果調配成的醬料醃製，甘甜味中和醬油鹹香，酥脆可口，香味四溢。

▲ 大分南蠻雞丼$92（餐廳提供）

另一款大分南蠻雞丼來自日本的舷喜屋，曾於全國丼飯大賽中獲得西日本新派多樣丼飯部門金賞認證。嚴選鮮嫩日本雞胸肉，香脆面層配上秘製南蠻醬，再加入洋葱粒的他他醬，酸甜開胃。

▲ 炸雞狂迷（餐廳提供）

CHICK IN A BOX 在3大網上外賣平台亦推出不同優惠，包括於foodpanda消費滿180元可享7折，於Deliveroo消費滿200元可享7折，及於Uber Eats消費滿100元可免費獲贈黑松露鹽薯條一客。

記者︰黃依情