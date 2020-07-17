【老婆走樣】斥老婆產後「肥肚象腿一團肉」不減肥　丈夫鬧離婚︰沒羞恥心

▲ 台灣一名人夫在網上狠批老婆產後拒絕減肥，揚言待孩子長大後要提出離婚。

媽媽產後忙於照顧BB難修身，老公需多加體諒。不過台灣有一名人夫在網上狠批老婆產後拒絕減肥，導致肥肚、雙下巴、肥屁下垂、橙皮象腿，攤在梳化玩手機時更像「一灘肉攤死在那」，令他感到噁心，已近一年沒有行房，還揚言待孩子20歲成年後就會提出離婚。

該名人夫在facebook群組《靠北老婆》出帖文抱怨，直斥老婆是沒有羞恥心的人，形容老婆滿是橙皮的象腿，幾乎是他的1.5倍粗，老婆產後的肚子仍像懷孕5至6個月大，還有明顯雙下巴。

以前拍照妳從不准我拍到腰部以下，但是妳知道嗎，妳已經胖到正面就有明顯雙下巴，我真的不知該怎麼幫妳拍照了。

批評老婆頭髮稀疏指甲噁心

他又批評老婆上班帶很多餅乾糖果，正餐就不吃，晚上又懶惰只躺在床上玩手機。

就這樣一灘肉攤死在那、稀疏的頭髮、雙下巴、肥肚、下垂的肥屁、橘皮象腿、噁心的指甲。

老婆拒減肥︰嫌棄就去找別人

他直言有跟老婆討論減肥事宜，提議一起控制飲食和運動，但遭老婆拒絕︰「你嫌棄就不要用，去找別人啊！」人夫難以忍受其身材，已經快一年沒有和老婆行房。

看到妳的身材我真的很想吐，是噁心想吐的那種。

人夫羨慕其他媽媽注重外表

他表示，自己則有努力做運動減肥，他在32歲後發現自己肚子一天比一天大，感覺整個人變得很老，難以接受，故開始飲食控制，幾乎戒盡零食點心宵夜。但要湊小孩無法去健身室，就買了一些器材在家運動，認為放任飲食失控而胖就是不應該。

當他每天上班見到不少媽媽仍很注重外貌時，就感到捶心，「經歷過才知那種痛」。他揚言會繼續做好自己，但到小朋友20歲成年後，就會正式提出離婚。

因為我無法與妳這種沒有羞恥心、不對自己負責的人過一生。

網民倡以健康為由鼓勵老婆

帖文一出網民反應兩極，有人支持他不要勉強自己，「不應放縱自己越來越邋遢」；亦有網民直斥人夫批評老婆的言論太苛刻，只注重外表，質疑他早已不愛老婆，「還不是為了生小孩！誰願意胖？」

不少人認為人夫應該換個說話方式，以健康為由去鼓勵老婆，而非單純直斥其外表，「這是錢的問題吧！有誰不想自己漂亮？」應該好好跟老婆商量，不要輕言提出離婚。

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責任編輯︰林綺玲