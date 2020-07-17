杜德偉內地返港完成14日隔離　留家期間勤運動享下廚樂

▲ 杜德偉留家隔離。(滾動工作室)

杜德偉早前為準備返內地工作，到埗後進行了14天家居隔離，日前剛完成了隔離的日子！在這14天內，Alex每天都很充實，除了看劇本、以視像跟演員圍讀劇本、做運動之外，還變成了廚神！

從社交平台感受到要和囝囝分開一段時間的Alex對囝囝AJ掛念，不時發布和AJ的日常點滴！

Alex除了是慈父，在14天隔離日子，「煮番幾味」對Alex來說可謂無難度，南瓜排骨、炒菜、煲粥、越南麵都是拿手好菜，想不到連西式包點都看到人食指大動！

▲ 在家享受下廚樂。(滾動工作室)

在片段中看到Alex在製造肉桂合桃卷，看到出爐的成品，連Alex都忍不住說：「好香！可以開店了！」除了滿足五臟六腑，對身形都很有要求的Alex也不忘運動，他更自行準備了運動橡筋，好讓在有限空間都可以做到多變化的運動！

工作、美食運動之外，Alex也會襯有陽光時在露台吸收陽光和看書，保持健康生活及心境開朗；不經不覺到了第15天，Alex接到了通知確認完成了隔離。

他表示：「雖然我已經解除隔離，但知道香港近日疫情很嚴峻，出現第三波疫情，大家要做足防疫措施，時刻保持警覺！勤洗手！希望大家身體健康！