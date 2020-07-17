【新冠肺炎】范鴻齡：私家醫院可協助建隔離病房　楊永強：政府需加強與私營機構合作防疫

▲ 醫管局主席范鴻齡。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續擴散，染疫個案已多日出現雙位數增長，有學者倡政府需加強與私營機構合作，才可確保有效防疫；醫管局則建議私家醫院可以協助建立隔離病房及設施，減輕公立醫院的負擔。

中大公共衞生學講座教授暨醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強在一個醫療會議上表示，要確保有效預防現時疫情，政府必須與私營機構合作，加強醫療服務。他指，環境和空氣傳播是感染新冠肺炎的一大媒介，提及本港食肆面積不大，人流比例高，食客進食時亦會除下口罩，有一定的感染風險，因此社會及大眾必須主動做好防疫工作，而不能只是被動地作出反應。

醫管局主席范鴻齡說，現時公營醫療系統每日可進行約6,000個新冠肺炎病毒檢測，醫管局現正與私家醫院合作，增加社區的檢測量。他亦言，公立醫院的隔離病房及病床在現時疫情下，快將爆滿，建議私家醫院可以協助建立隔離病房及設施，讓情況穩定的患者可以由公立醫院轉至私家醫院繼續留醫。

此外，香港人口老化，醫療服務需求日增，港府正推展社區基層醫療服務及公私營合作計劃等，減輕公營醫療系統的負擔。食物及衛生局局長陳肇始在會議上稱，政府在去年度投放了100億元，促進公私營醫療界別之間的合作,，讓市民可以選擇透過政府資助接受私營醫療服務。她又期望能在今屆任期內，全港18區內興建社區康健中心，加強基層醫療服務。

楊永強補充，對本港現有的醫療政策表示肯定，並以長者醫療券計劃為例，指出現行的採購機制良好，惟未能顯著提升預防護理及慢性疾病管理的使用率，認為有需要改良。

他說，香港現時的醫療融資體系缺乏持續性，社會必須重視策略性採購對公私營協作的重要性，以實現全民醫療保障以及聯合國釐定的醫 療相關可持續發展目標；又言檢視現有資源運用的效率，確保資金用於實現受務的目標，比起大幅度增加醫療預算更湊效，因此須檢視醫療融資的功用，以實踐由基層醫療主導的醫療體系的長遠願景。

楊永強解釋，在評估體系的醫療相關收益及資源的匯集和分配時，亦須重新思索政府資助是否應用作擴展及提供基層醫療服務，以應付超負荷的公營醫療體系之需求，還是引入私營醫療體系的供求機制以採購相關服務。

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記者：陳曉瑩