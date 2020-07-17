美軍開Twitch直播軍事遊戲　招募年輕人參軍或惹爭議

▲ 美國陸軍早前開設官方Twitch遊戲直播頻道，由陸軍官方的電競團隊人員進行直播，從而招募一班年輕軍事愛好者參軍。（法新社資料圖片）

近年美軍兵源出現短缺問題，美軍統計指出，除海軍陸戰隊之外，幾乎所有軍種都遇到了新兵短缺的問題。為了吸引更多年輕人加入，美國陸軍早前開設官方Twitch遊戲直播頻道，由陸軍官方的電競團隊人員進行直播，從而招募一班年輕軍事愛好者參軍。

美國《國家（The Nation）》雜誌報道指，美軍利用傳統徵兵方法，實在太不吸引，反而要貼身處地理解年輕人想法，所以決定利用電競宣傳，吸引年輕人的注意。而近日在新冠肺炎疫情下，年輕人觀看電競直播的次數不斷上升。因此，美軍決定將宣傳中心轉移到Twitch遊戲直播頻道，並邀請年輕人一同遊玩，藉此增加他們對軍事工作認識程度。

不過The Nation記者兼Twitch用家Jordan Uhl就爆料，指美軍曾利用誘騙手法，邀請年輕人加入團隊。他提到，美軍曾在直播室進行抽獎，觀眾只要填妥表格後，就能贏得價值約200美元（約1550港元）的Xbox Elite Series 2控制器。他按下表格時，發現是入伍申請書，或存在欺騙手段，引起外界熱議。

而事實上，美軍就曾多次利用遊戲吸引年輕人的關注，例如早年在遊戲網站Steam上，就曾推出「America's Army（美軍陸戰隊）」免費競技遊戲，也曾投資數億金額，贊助《決勝時刻（Call of duty）》電競遊戲宣傳募兵。不過是次居然以誘騙手法招兵，或已違反美國法律和FTC抽獎活動的指導方針規定。

與此同時，美軍除了徵兵善用電競外，早前在肺炎疫情期間，他們的工作依然受限制，包括軍隊訓練。因此美軍坦克部隊的指揮官 Mike Manougian決定，透過《戰車世界》、《決勝時刻：現代戰爭》及《戰爭雷霆》等軍事遊戲進行訓練，並會在遊戲中模擬各種真實情境，例如變換隊形、申請火力支援時，需唸出完整的座標、方位等資訊。

責任編輯：曾曉汶