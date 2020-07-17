【Netflix電影】羅仲謙《征途》公開操肌心得　暖爸謙仔派福利騷42吋胸肌

▲ 羅仲謙《征途》大騷肌肉。

由鄭保瑞監製、陳德森執導、動作指導董瑋聯手打造，取材於爆紅網遊的同名電影《征途》，演員包括前韓國男團Super Junior-M成員劉憲華Henry及羅仲謙等，為了讓《征途》原汁原味搬上大銀幕，導演指令Henry及謙仔開拍戲3個月期間，必需保持最top fit的身體狀態！

今日《征途》發布的二人爆肌照，一大排朱古力、手臂背肌脹卜卜，足證二人付出的汗水，非常值得。

拍攝期間Henry和謙仔每日在40度高溫下開工12小時，應付大量動作和特技鏡頭外，放假還要持續接受武術、騎馬等特訓，所付出的體能，實在難以形容。

每日收工後，二人又相約在健身中心見，從不偷懶；為進一步滿足導演要求，飲食一環二人同步沒有忽視！

▲ 謙仔身型很fit！

日常要應付海量工作通告的Henry，在拍《征途》的日子𥚃，油鹽和最愛的飯麵全走，日日只以水煑雞胸和青菜醫肚；至於向來有大隻仔之稱的羅仲謙，亦按照教練指示，少油少鹽。

謙仔說：「我跟Henry都有露胸肌造型，除了力量鍛練，教練在改善缐條方面也會有特別安排，例如拍造型照之前，連續幾日要我飲10公升水，到影相當日就要勁食薯仔收水，等身體缐條更明顯。」

問謙仔擴胸後呎吋？他笑着説：「當時沒有度，有42吧！」自律加上努力，

之前拍《小Q》，謙仔花了幾個月時間接受導盲犬訓練員訓練和狗狗相處，今次拍《征途》，大大提高難度，和過千磅的馬匹做對手。

▲ 戲中不乏騎馬場面。

在戲中親自上陣策騎的他，在香港上堂學騎馬為爭取時間和合作馬匹相處，謙仔更加提早幾星期入組。

《征途》已決定轉戰網絡平台播放，7月24日在國內視頻網站巨頭愛奇藝獨家播放外，亦將在Netflix做全球發行，與時並進。