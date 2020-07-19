【新冠肺炎】何栢良拆解老人院高危風險　安老院舍10招抗疫防毒自救

▲ 職員加強院舍內外的清潔。（文子健攝）

本港疫情持續，其中慈雲山逾160名居民確診，位於慈雲山的港泰護老院爆發感染群組，截至7月17日已有44宗確診個案。長者一旦受感染，併發症及死亡率會高很多，在荃灣有安老院舍設十招防疫自救招數，提供親友視像會診等服務。

【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香爆疫 十數圍聚會至少4人確診

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為根據外國情況，有3至4成的長者染疫後需入住深切治療部，若本港再現安老院感疫群組，恐進一步造成醫療系統負擔。

▲ 仁濟醫院社會服務部經理（安老服務-院舍）黎月嫦認為必須需保持院舍環境衞生，以職員及院友的健康。（文子健攝）

位於荃灣的仁濟醫院賽馬會護理安老院在新冠肺炎期間已經全面禁止探訪，仁濟醫院社會服務部經理（安老服務-院舍）黎月嫦在接受TOPick訪問時稱，最重要是院舍環境衞生及職員、院友的身體健康。

【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居3人確診 涉2名女職員及一名院友

面對有安老院舍爆發感染群組，她坦言有擔憂，為此加強了院舍的環境清潔，以及實拖多項嚴厲措施作自救，包括：

▲ 所有訪客及職員進入院舍時均需消毒雙手。（文子健攝）

所有人員及物品如需進入院舍範圍均需消毒

▲ 機械人可用作視像探訪。（文子健攝）

謝絕家人探訪改以視像探訪

▲ 安老院舍門外擺放一輛屬於院內的輪椅。（文子健攝）

不可讓外來輪椅進入院舍

院舍天花板安裝鮮風機

▲ 吃藥前需清潔雙手。（文子健攝）

派藥時不可用手接觸藥物

▲ 床與床之間設有屏風。（文子健攝）

床與床間設有屏風

▲ 如廁前後需要清潔廁板。（文子健攝）

每次使用洗手間設施前後均需消毒

院舍設施噴上抗菌塗層

▲ 同膳的飯桌設有隔板。（文子健攝）

餐桌設透明隔板

院友進出醫院後需於房間隔離3天

她表示職員、院友及其家人對有關措施都十分支持，而作為管理層的她亦會盡力確保院舍物資充足：

始終現時有很多不明源頭的個案，我們都要求所有同事如有不適都不要隱瞞。只要每分每秒都覺得旁邊的人是確診者，大家就會比較謹慎。

【新冠肺炎】35宗源頭不明個案新增乒乓波群組 16歲真光女書院學生回校染疫

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良指，若病毒進入院舍後再杜絕傳播鏈是「難上加難」。（文子健攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良在接受TOPick訪問時指出，老人院是一個高危的地方，因此一定要「守住門口」，不可讓病毒進入院舍，否則之後再杜絕傳播鏈是難上加難：

現時香港「出大事」是因為邊境措施做得不好，如果病毒在老人院內傳開後，再想辦法將它杜絕或中斷傳播鏈是難上加難，若要在一些環境擠迫的院舍內做更是「不可能的任務」。

為免外來人士帶病毒進入院舍，他認為老人院舍應實行「封閉式管理」，疫情期間停止所有探訪；院舍職員應佩戴外科口罩，重用口罩如銅芯抗疫口罩以及氣閥式口罩均不適合於院舍使用。

他又提到若要求院友於院舍內全日佩戴口罩是不切實際，如患心臟病、肺病等的長者需長期佩戴口罩會影響健康，或導致其慢性病病情惡化。

【新冠肺炎】何栢良：北河街街市清潔滯後多日 真空期內或已有人受感染

因此，老人院舍中更要盡量保持安全社交距離，注意院友身體狀況等。他又認為可增添一些輔助設施，並希望政府可「特事特辦」，盡快安排未有相關設施的老人院安裝。

防菌塗層都已經用了一段長時間，惟醫院及老人院的環境有採納的不是太多；而輔助的空調設施除了可消除院舍難聞的氣味，亦可減少空氣內飛沫停留的時間。

▲ 何栢良又認為港府強制市民於公眾地方佩戴口罩，以減低感染風險。（文子健攝）

他提到，香港是全世界人均年齡最長壽的城市，如70歲或以上的長者不幸染疫，根據外國例子，有3至4成的人士需要入住深切治療部，而本港的深切治療部病床數目很少，若突然有大批高危人士受到感染，醫療系統或未能負擔。

我覺得香港人要認清楚疫情的危險性，政府的措施要推「辣招」要考慮經濟，但有一些對經濟沒有太大影響的措施，比如是在所有公眾地方強制戴口罩等應該馬上做。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩