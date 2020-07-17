【Netflix電影】5部特技動作奇幻片暑期出擊 查理絲花朗《不死軍團》有望推續集

▲ 在戲院暫停營業期間，Netflix原創電影《不死軍團》成為今夏最受注目的荷里活特技動作片。（劇照）

全球各地疫情反覆，荷里活新片在戲院上映無期，要尋找影視娛樂惟有放眼串流平台。其中Netflix已公布多部暑期推出的荷里活星級電影及劇集，主角分別有查理絲花朗（Charlize Theron）、希拉莉絲韻（Hilary Swank）及占美霍士（Jamie Foxx），都是奧斯卡影帝影后級人馬。

用戶日增的Netflix，日前公布歷來最高收視人次十大原創電影，奪冠的是今年4月登場的《驚天營救》（Extraction），4星期內錄得9,900萬人次。「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）於戲中由頭打到落尾，動作場面設計見心思，而疫情令人人留家，推高收視。近日推出的《不死軍團》（The Old Guard），又可會同樣在疫情下成為高收視電影？

▲ 查理絲花朗為《不死軍團》拍攝前進行了4個月特訓，打鬥場面也親身上陣。（劇照）

查理絲《不死軍團》為續集鋪路

《不死軍團》由《末日先鋒︰戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）及《原子殺姬》（Atomic Blonde）的查理絲花朗主演，並由創作同名漫畫的Greg Rucka擔任編劇。查理絲飾演不死戰士Andy，已活了6,000年的她不斷戰鬥、死亡、再復活，帶領着多位不死身，從古到今打擊邪惡勢力。

電影版最大改動是展現出Andy已厭戰，更發現其身體的自癒能力漸失，令身陷險境的不死軍團更逼切地要化解危機。電影也着重刻劃美國女兵Nile對作為不死身的矛盾心情，由她的視角去看不死軍團的存在意義。

查理絲拍攝前接受了結合拳擊、柔道、騎馬等超高難度的4個月地獄訓練，大部分動作場面她都親身上陣，身手不凡。然而，這部由黑人女導演Gina Prince-Bythewood執導的125分鐘電影，其動作場面密度遠不及《驚天營救》。

另一方面，《不死軍團》卻相當符合當今的政治正確要求︰女性領導、包羅不同膚色種族演員，還對同志感情有正面描寫。影片結尾明顯為續集鋪路，但疫情下何時能開拍卻是個問題。

▲ 在電影《超能計劃》的占美霍士吞下神秘藥丸獲超強能力。（劇照）

祖瑟夫X占美霍士《超能計劃》

將於8月中登場的《超能計劃》（Project Power）則同樣是大賣超能力的特技動作片。由祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon- Levitt）飾演富正義感的警察、占美霍士飾演退伍軍人。

故事講述黑市市場出現了一種能夠激發人潛藏超能力的神秘藥丸，服用後就能立刻擁有限時 5 分鐘超能力，令人人都有機會在服用後成為超級英雄或極惡反派，犯罪份子更因神秘藥丸日漸囂張。祖瑟夫哥頓利域不滿警察執勤期間必須要赤手空拳面對危機，決心利用神秘藥丸保護自己。

▲ （劇照）

預告片當中，有一場他街頭追捕「隱形人」惡徒時，遭對方近距離壓制並殘忍地用槍「爆頭」，祖瑟夫哥頓利域立刻吞下神秘藥丸、激發出專屬的超能力「身體硬化」反彈奪命子彈。

占美霍士為拯救遭歹徒擄走的女兒，與型警組成「黃金搭檔」，追查神秘藥丸背後的幕後黑手。未知此部電影的暴力程度會否近似Amazon人氣劇《The Boys》？

▲ 電影《天才少女福爾摩斯》由亨利卡維爾飾夏洛克福爾摩斯，Millie Bobby Brown飾演其妹妹Enola。（劇照）

《天才少女福爾摩斯》Eleven跟超人查案

另一部受注目作，就是9月才登場的推理電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）。改編自Nancy Springer的推理小說《The Enola Holmes Mysteries》，故事以神探福斯摩斯的16歲妹妹Enola為焦點，刻劃她為尋找神秘失蹤的母親，而身陷重重謎陣。

此片最強賣點就是充滿新鮮感的卡士組合︰由Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）Millie Bobby Brown（即劇中人氣最高的Eleven）飾演Enola、憑著「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）就飾演大偵探福爾摩斯。非常健碩的福爾摩斯和牙尖嘴利的妹妹將會怎樣查案？

▲ 奇幻劇《天命之咒》由《漢娜的遺言》的Katherine Langford飾演湖中仙女。（劇照）

《天命之咒》「漢娜」化身湖中女神

原創劇集方面，Netflix兩部新作同樣把傳統以男性為主角的類型故事，反過來聚焦在女性身上。《天命之咒》（Cursed）由著名漫畫家Frank Miller及編劇Tom Wheeler聯手創作，講述「亞瑟王傳說」故事開始前，率先被神劍選中的少女Nimue怎樣成為湖中女神的傳奇故事。

《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）女主角Katherine Langford今回化身魔法少女，反抗草菅人命的紅袍聖騎士團。

▲ 劇集《遠漂》由希拉莉斯韻飾演上火星的女太空人。（劇照）

女太空人《遠漂》火星

《遠漂》（Away）就由希拉莉斯韻飾演美國太空人Emma，她在2025年帶領不同國家太空人組成火星太空探險團，希望在火星建立人類另一個家。劇集重點是她如何忍痛離開健康有問題的丈夫，以及正值青春期的女兒，又要面對太空探險隊成員之間的內心角力，劇中還有由鄔君梅飾演的中國太空人。

Info

《不死軍團》已上綫

《天命之咒》已上綫

《超能計劃》8月14日上綫

《天才少女福爾摩斯》9月上綫

《遠漂》9月4日上綫

撰文：胡慧雯



