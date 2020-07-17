海外升學拓視野 英澳加成熱門之選

香港中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜，相信不少應屆考生及家長，除了靜候成績出爐外，也早為升學出路搜集資訊，早作準備。海外升學一向深受歡迎，惟面對多個熱門國家及地區，以至不同院校及學校，學生不妨先仔細考慮個人興趣及擇業路向，再根據DSE成績作出選擇，由此方可藉負笈海外，達成理想。

雖然近年本港大學及大專院校均新增了不少學位和學科選擇，惟既有學生嚮往外國的學習環境，也有希望赴海外修讀一些較少本地院校開辦的學科，故每年仍有大批學生選擇到海外升學，增廣見聞。在新冠肺炎疫情影響下，大部分英國大學早前亦已宣佈會彈性安排新學期的教學模式及收生準則，令國際學生的信心大增。

琥珀獨家代表劍橋St John's College在港招生

在熱門的海外升學地點中，尤以英國、澳洲及加拿大最受香港學生歡迎。其中英國更是港人留學的首選，除了基於當地名校林立，如世界排名第四的牛津大學、排名第七的劍橋大學，以及英國的學費較便宜外，也由於近年英國大學推出專為國際學生而設的獎學金計劃，加上英國學士課程較香港早一年完成，因此吸引不少學生前往升學。

▲ 歷史悠久的劍橋大學St John's College，屬不少香港學生的心儀學府。

提到英國大學，劍橋大學絕對是眾多本港學生的夢想學府。作為劍橋大學St John's College招收香港學生的獨家代表，琥珀教育更邀得其教授 Dr. Matthias Dörrzapf，透過網上參與「英國教育展2020」，與學生及家長對話，分享2021年的課程及獎學金資訊。歷史悠久的劍橋大學St John's College，其優越的小組教學模式獲國際公認，學院力求在香港招收具才華與潛質的學生，並特設獎學金。琥珀教育集團行政總裁李植寧直言，近年不少英國大學積極招收國際學生，St John's College更為表現突出的香港學生，設立包括全數學費的獎學金，每年名額約10個，所選課程種類不限。

英國教育展移師分行提供升學資訊



▲ 因應疫情關係，琥珀教育的「英國教育展2020」將移師分行及網上舉行。

英國大學普遍接受DSE成績作評核標準，本港學生於每年7月1日後，即可透過UCAS（英國大學聯招系統） Clearing，申請尚有學額的大學課程。為助學生增加入學機會，琥珀教育每年皆舉行「英國教育展」，今年受疫情影響，將於7月22日（DSE放榜日）及23日上午11時至傍晚7時，在網上以實時對話方式舉行，部分學校代表會親身參與，為有意到英國升學的學生提供全方位升學資訊。

早前成功於網上登記的學生家長，可持確認信，前往琥珀教育各分行，向升學顧問及學校代表作出諮詢。除英國升學外，琥珀教育於7月25日及26日（星期六及日），亦將舉行「英澳紐大學聯招2020」提供最新升學資訊及現場面試招生。

琥珀教育資料：

查詢：2377 7880（旺角）、2377 7889（尖沙咀）、2377 7888（灣仔琥珀薈）

