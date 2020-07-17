救生員溺斃死因研訊續　上司指不會記錄救生員潛水資格

▲ 泳灘三級康樂助理李明安今到死因庭作供。（林欣樂攝）

荃灣近水灣1名救生員疑穿潛水裝備下水工作，其後被發現卡在水底防鯊網溺斃，死因研訊今（17日）續。死者上司、近水灣二級康樂助理指，緊急拯溺的情況下才會使用潛水裝備，但辦公室內並不會記錄哪一位救生員有潛水資格。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上。

近水灣其中1名主管、三級康樂助理李明安作供時承認，潛水裝備亦屬救生用品，但並非日常用品，狀況才會用，而救生員職責不包括使用潛水裝備，平時只會徒手潛水作出拯救，他亦不知下屬之中誰有正式潛水資格。

李又供稱，一般日常檢查急救用品時，不會檢查潛水裝備，亦不清楚會否不定期檢查，康文處亦無指引如何使用裝備。死者家屬指出無人知道潛水裝備是否適合使用，質問「點救人」，並質疑裝備「擺喺度係害人喎」。李則回應，有專業潛水牌照的人便會作出檢查。

同為近水灣主管、作為死者上司的二級康樂助理雷敏琴作供指，是高級救生員負責檢查「十字房」內的急救用品及潛水裝備，但檢查後並不須向她匯報。死因裁判官質疑雷是否假設他會檢查，雷表示認同，又指若救生員不檢查她亦無從得知。

雷又指，曾見過其中1名救生員檢查潛水裝備，但她並不知道對方有何資格，更明言「我唔會問佢有冇資格先叫佢檢查」。但雷強調，潛水裝備是有意外才會用，而且事前必須獲得主管批准，而她認為使用者必須先獲得潛水資格，惟辦公室內並不會記錄哪一位救生員有該資格，她曾從閒談間得知其中2位救生員具有資格；聆訊下午續。

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記者：林欣樂