【新冠肺炎】源頭不明個案涉多區　中環置地及荷里活百老匯售貨員確診

▲ 源頭不明個案涉多區

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（17日）新增58宗確診個案，包括50宗本地感染個案及8宗輸入個案。

【新冠肺炎】本港今日新增58宗確診個案 50宗屬本地感染

【新冠肺炎】慈雲山群組至少再新增7宗個案 涉慈雲山中心保安、元氣壽司員工、菜檔

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，部分不明源頭個案情況如下：

第1665宗個案：37歲男士，於荷里活廣場百老匯賣電器

第1673宗個案：44歲女士，於尖沙咀一間按摩院任職接待員

第1681宗個案：56歲女士，於油麻地彌敦道葉鵬飛醫生診所任職護士

第1694宗個案：41歲女士，於中環置地廣場店舖任職售貨員

第1693宗個案：61歲男士，一名新巴巴士司機

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩