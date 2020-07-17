【新冠肺炎】本港今日新增58宗確診個案　50宗屬本地感染

▲ 本港今日（17日）新增58宗確診個案，當中8宗是輸入個案。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（17日）新增58宗確診個案，當中8宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

▲ 張竹君表示，今日（17日）新增58宗確診個案，當中8宗是輸入個案。（梁偉榮攝）

8宗輸入個案中，其中一名是埃塞俄比亞抵港海員，其餘患者由印度、菲律賓、巴基斯坦返港，詳情即睇：【新冠肺炎】本港再多8宗輸入個案 3人由印度返港

至於50宗本地個案中，慈雲山群組至少再新增7宗個案，詳情即睇：【新冠肺炎】慈雲山群組至少再新增7宗個案 涉慈雲山中心保安、元氣壽司員工、菜檔

繼慈雲山港泰護老中心爆發群組後，今日再有另一院舍出現爆發，詳情即睇：【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居3人確診 涉2名女職員及一名院友

今亦有多宗源頭不明個案涉及多個職業，包括城巴巴士司機，詳情即睇：【新冠肺炎】源頭不明個案涉及多個職業 包括城巴巴士司機、尖沙咀按摩院接待員及中環店舖售貨員

此外，律敦治醫院一名71歲女病人因心臟停頓求醫，驗出初步確診後延至今日離世，詳情即睇：【新冠肺炎】律敦治醫院71歲女病人因心臟停頓求醫 驗出初步確診後離世

張竹君指，現時仍有很多沒有不明個案，不排除疫情會繼續爆發，詳情即睇：【新冠肺炎】張竹君不排除疫情會繼續爆發：周圍都有個案 並非只針對高危地方就可控制

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙