【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居3人初步確診　涉照顧員、院友及登記護士

▲ 位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居」有3人初步確診。（社署圖片）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，多個感染群組繼續擴大，其中涉及護老院群舍。東華三院確認，昨晚（16日）至今早相繼獲悉3名東華三院賽馬會朗逸居員工及院友初步確診新型冠狀病毒病，包括1名照顧員、1名92歲院友及1名登記護士。

該名初步確診的照顧員於院舍1樓工作，近月一直休假直至7月12日下午回院工作1天，隨後繼續取假休息。居住2樓的初步確診長者院友在過去14天沒有留醫及離開院舍的紀錄，而有關的登記護士於同層工作，工作期間沒有發燒和身體不適，並依足院舍既定防疫機制及指引工作，亦沒有外遊的紀錄。

院舍昨晚獲悉事件後，已即時與衞生防護中心商討，該中心深夜亦派員到訪院舍作跟進。院方按既定機制及衞生防護中心建議，安排全部院友和職員進行病毒檢測，其中有6名同事被界定為密切接觸者，需進入檢疫中心接收檢疫隔離；另有7位院友亦被界定為密切接觸者而安排在原單位內檢疫隔離。而院舍亦已全面啓動緊急應變措施，院舍的1樓及2樓即日起進行28天醫學監察。

事件發生後，全院即時進行消毒，每天最少兩次以1:49漂白水消毒院舍；並停止院友及職員與其他單位及外界人士接觸；以及安排院友於房內使用即棄餐具進膳，而職員亦會留在所屬樓層用膳及使用即棄餐具進食。

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記者：陳子謙