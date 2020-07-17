【新冠肺炎】慈雲山群組至少再新增7宗個案　涉慈雲山中心保安、元氣壽司員工、街市菜檔

▲ 慈雲山群組至少再新增7宗個案

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（17日）新增58宗確診個案，50宗屬於本地感染個案，以及8宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。其中，慈雲山群組至少再新增7宗個案，

【新冠肺炎】本港今日新增58宗確診個案 50宗屬本地感染

第1668宗個案為51歲女士，元氣壽司員工，負責洗碗。

第1680宗個案為59歲男士，於慈雲山中心擔任保安員。

第1662宗個案為78歲男士，曾到百匯軒。

第1666宗個案，為36歲女士，曾到百匯軒及慈雲山中心薀莎餐廳。

第1698宗及第1702個案曾到慈雲山中心翠河餐廳。

第1667宗個案為47歲女士，慈雲山街市菜檔賣菜，其家人亦有確診。

第1669宗個案，為59男士，與第1570宗個案，71歲女於慈雲山街市同菜檔賣菜。

第1686個案，為69歲女士，從事洗碗工作。

▲ 領展於今明兩天關閉慈雲山中心的商場和街市進行額外的清潔及消毒工作。（程志遠攝）

▲ 現場貼出通告商場已經關閉，居民並未能進入商場。（程志遠攝）

【新冠肺炎】源頭不明個案涉多個職業 包括城巴司機、中環店舖售貨員及百老匯售貨員

張竹君指得悉慈雲山中心現時已關閉清潔，相信對堵截傳播鏈有所幫助。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎