【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居3人確診　涉2名女職員及一名院友

▲ 東華三院賽馬會朗逸居3人確診。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（17日）新增58宗確診個案，包括50宗本地感染個案及8宗輸入個案。當中包括東華三院賽馬會朗逸居一老人院3人確診，涉及2名職員及一名院友。

【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居3人初步確診 涉照顧員、院友及登記護士

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，3宗個案情況如下：

第1700宗個案：一名居於二樓的92歲婆婆，住6人房，其他同房人士會被搬到其地房間

第1708宗個案：一名56歲女職員，曾照顧第1700宗個案

第1691宗個案：一名44歲女職員，於一樓工作

張竹君指，兩名職員是分開層樓工作，而衞生署、醫管局及社署昨晚到該院舍，其情況比較乾淨及寬敞，將安排院友作隔離，並作檢測，而院舍其他地方亦會作大清洗。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩