【新冠肺炎】律敦治醫院71歲確診女病人離世　累計11宗死亡個案

▲ 該名女病人因心臟停頓昨晚（16日）到律敦治醫院急症室求醫。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（17日）新增58宗確診個案，當中8宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

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劉家獻指出，律敦治醫院昨晚接獲一名71歲、長期病患確診女病人，因心臟停頓送至醫院搶救，新冠病毒化驗屬初步確診，其後病人情況轉差，經搶救後情況持續惡化，延至今日下午一時離世。院方對病人離世感到難過，會對家人提供適切協助。

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至於女病人的情況，劉家獻指出患者有多種長期病，包括有糖尿、高血壓，她在入院前4、5日已經出現上呼吸道感染，曾求診家庭醫生，昨晚11時被送到急症室，發現心臟停頓，接受了心臟復甦後入住深切治療部，延至今日下午不治。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，患者再做檢測後屬於確診個案，是本港新增的死亡個案，累計死亡個案增加至11宗。

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記者：伍瑋瑋