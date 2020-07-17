涉批採購訂單沒申報利益　應科院前總監判監半年獲緩刑

▲ 被告劉文建。（經濟日報資料圖片）

獲得政府創新科技基金撥款資助的香港應用科技研究院有限公司(下稱應科院)前總監劉文建，涉於批核總值53.5萬元的7項採購訂單中，沒有申報妻子於其中兩間供應商的權益，經審訊後，被裁定公職人員行為失當罪成。今（17日）於沙田裁判法院被判監6個月、緩刑2年半。裁判官指，被告非大奸大惡，形容定罪已令被告從高處墮下及失去一切。

被告劉文建（49歲），早前經審訊後，被裁定1項公職人員行為失當罪成。

控罪指，被告於2016年8月至2017年10月期間，批核應科院7項採購時，向應科院虛假地申報他與被推薦的兩間供應商始動科技有限公司及博文教育（亞洲）有限公司沒有利益衝突，亦沒有申報其妻子張寶芳持有始動及Golden Commence Limited的股份，及他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，因而使他、妻子及該博文董事得益。

辯方為被告呈上29封求情信，求情指被告因為定罪，原有的應科院工作已暫告一段落，雖然被告得到科研界朋友支持，已有人表示如果情況許可，願意聘用被告為科研人員，但被告收入已大不如前，而被告的報告正面，感化官建議判處社會服務令，又促請裁判官考慮到被告過去為科研界所作貢獻。

裁判官判刑時指，雖然同類案件若涉及金錢，監禁式刑罰難以避免，但被告非大奸大惡之人，過去對香港社會及科研界有所貢獻，屬於一小撮默默耕耘、取得成就的人，形容定罪已令被告從高處墮下及失去一切，相信被告犯案只是一時糊塗，日後重犯機會不大，考慮到被告已還押14天，最終判被告監禁6個月、緩刑2年半。

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記者：王仁昌