【新冠肺炎】張竹君不排除疫情會繼續爆發：周圍都有個案　並非只針對高危地方就可控制

▲ 張竹君指現時情況令人擔心。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（17日）新增58宗確診個案，包括50宗本地感染個案及8宗輸入個案。

【新冠肺炎】本港今日新增58宗確診個案 50宗屬本地感染

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不能判斷疫情是否到頂，現時仍有很多沒有不明個案，不排除疫情會有繼續的爆發，她續指現時受影響人士包括不同行業人士，很多都是普通市民，

咩人都有，情況令人好擔心，可能個案已經散發到我哋周圍都有。

她續指現時已經不是只找源頭或針對高危地方，就可以控制。張竹君又提到疫情已影響到很多長者，加上長者病徵不明顯，勸喻長者不要出街，也呼籲市民應該多留意他們情況，若出現病徵應盡早帶他們求醫。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎