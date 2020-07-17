  • 32°C
香港時間 : 2020717日 (五) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】張竹君不排除疫情會繼續爆發：周圍都有個案　並非只針對高危地方就可控制

社會 17:27 2020/07/17

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君指現時情況令人擔心。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（17日）新增58宗確診個案，包括50宗本地感染個案及8宗輸入個案。

【新冠肺炎】本港今日新增58宗確診個案　50宗屬本地感染

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不能判斷疫情是否到頂，現時仍有很多沒有不明個案，不排除疫情會有繼續的爆發，她續指現時受影響人士包括不同行業人士，很多都是普通市民，

咩人都有，情況令人好擔心，可能個案已經散發到我哋周圍都有。

她續指現時已經不是只找源頭或針對高危地方，就可以控制。張竹君又提到疫情已影響到很多長者，加上長者病徵不明顯，勸喻長者不要出街，也呼籲市民應該多留意他們情況，若出現病徵應盡早帶他們求醫。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭家穎

最高瀏覽

【愛心狗主】東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計　不計勞苦揹14歲愛犬上落樓梯
10:05 2020/07/16
【愛心狗主】東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計　不計勞苦揹14歲愛犬上落樓梯
【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
16:33 2020/07/15
【豪宅曝光】何超蓮放閃男友同居生活　竇驍進駐何家賭王女婿地位獲肯定
【九五至尊】48歲吳美珩凍齡有道仙氣未減　嫁百億富商老公息影相夫教子
17:02 2020/07/15
【九五至尊】48歲吳美珩凍齡有道仙氣未減　嫁百億富商老公息影相夫教子