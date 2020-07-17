孕媽媽5大必要營養! 註冊藥劑師教你強化孕期免疫力！

懷孕期間最令人擔心就是生病後，要食成藥而有機會對寶寶做成影響！3ChemBio香港及澳洲註冊藥劑師Chris就為大家分享怎樣可以提升免疫力，令媽媽及寶寶都可以健健康康！文章最後為孕媽媽附上ToPick獨家優惠!

孕媽媽提升自身免疫力2大元素！

孕媽媽在懷孕期間免疫力會相對下降，所以孕媽媽應更加注意營養攝取及做適量運動，提升自身免疫力，保障自己及胎兒的健康。

營養攝取：

藥劑師Chris建議盡量避免進食加工肉類及含有人工添加劑的食物，多吃新鮮食物吸收多種營養，並以清淡健康為主，少吃多餐，避免增加腸胃負擔。而且應該由均衡飲食當中吸收多元化的營養，其中蛋白質、綜合維他命、鈣、葉酸等對懷孕期間的媽媽及胎兒十分有幫助。

適量運動：

有不少人也誤以為孕婦應多休息，避免運動導致動胎氣，藥劑師Chris則指，適量運動反而能讓孕媽媽及胎兒更健康，減少孕期的害喜症不適、腰酸背痛及四肢腫脹等問題，亦能有助順產及產後修身。

孕媽媽5大必要營養

以下幾款營養就對孕媽媽的免疫力及寶寶身體有大大幫助，不過許多營養並不易從日常飲食充分攝取，大家亦可以諮詢醫生、藥劑師或營養師，選擇補充營養保健品。

「鐵質」、「葉酸」- 減少出現貧血、疲倦

葉酸是孕媽媽的好幫手，因為可以幫助身體製造紅血球，減低孕婦出現貧血、疲乏、身體無力等症狀，更可減低孕婦出現早產、流產、併發症（如：妊娠毒血症）等危機，同時間葉酸亦可能減低胎兒出現腦部與脊髓的先天性神經缺陷及其他先天性缺陷機會！藥劑師Chris指選擇採用「還元型」葉酸，能直接被細胞吸收和利用，吸收更有效率。

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孕媽媽需要大量鐵質去供應自身及寶寶營養，懷孕期間每日就至少需要攝取27毫克鐵，而鐵質亦可以預防孕婦患上缺鐵性貧血和減少產後貧血。選擇天然鐵質產品，能快速被身體吸收，不會導致副作用，例如便秘、作嘔及腸胃不適等。

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「天然鈣」-預防骨質疏鬆

懷孕期間攝取足夠鈣質，不但對胎兒的骨骼及牙齒發展有幫助，亦可減低妊娠高血壓以及早產風險，而且孕媽媽產後較容易因鈣質流失而產生骨質疏鬆、背痛問題，所以補充鈣質好重要！而且藥劑師Chris指合成鈣較易引致便秘、胃氣脹、噁心等的問題，可以選擇天然海藻鈣，提升鈣質吸收，同時無副作用，孕媽媽可以更放心食用！

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「益生菌」-提升母嬰的免疫力、預防便秘

孕媽媽懷孕期間容易身體不適、疲倦及想吐，不妨進食專為孕婦而設的益生菌，可調理便秘、腹瀉等孕婦腸道不適症狀，而且可提升胎兒免疫力，減少出生後出現過敏體質的機會。

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「蛋白質」- 胎兒發育至重要

蛋白質對胎兒成長至為重要，因蛋白質能幫助胎兒的器官形成、腦部發育、肌肉、骨骼生長等等。另外，蛋白質亦是維持孕媽媽健康的重要營養。藥劑師Chris建議孕媽媽揀選優質的蛋白質至為重要，滴雞精蘊含豐富小分子蛋白質，容易被人體吸收，能滿充孕媽媽額外營養需要。

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