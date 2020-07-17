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【新冠肺炎】醫管局再多10人出院　8人情況危殆

社會 17:11 2020/07/17

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴竣，今日再多58宗確診個案，當中50宗更涉本地感染；醫管局今日再多10人出院，仍留院的375名確診患者中，8人情況危殆、11人情況嚴重。

醫管局總行政經理劉家獻指，公立醫院至今獲139宗呈報個案，現有488人留醫。至於已確診的患者中，375人仍留醫14間公立醫院，當中8人情況危殆，包括第595、1315、1338、1346、1401、1428、1562、1640宗患者，另有11人情況嚴重，包括第1269、1322、1348、1365、1424、1439、1443、1449、1470、1485、1557宗。

另外，今日再多10名患者出院，至今已有1262人出院。醫管局至今已開啟1207張負壓隔離病床，使用率為62%；已開啟650間負壓病房，使用率為71%。

現時醫管局已備有3200萬個外科口罩、260萬個外科呼吸器、510萬件保護衣及880萬個面罩，料可使用3個月。

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記者：陳正怡

劉家獻 公立醫院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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