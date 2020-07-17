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【留家睇騷】Gin Lee疫情下舉行網上音樂會　唱歷年派台歌被讚如林憶蓮

娛樂 17:20 2020/07/17

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Gin Lee唱出歷年主打歌。(環球唱片）

Gin Lee（李幸倪）7月17日推出全新廣東作品《幸福門》，這首歌是她即將推出的概念大碟中的第一主打，也是Gin面對其中一首最難演唱的歌。Gin在7月16日晚的《Gin Lee Music Suite》線上音樂會率先全球首唱，吸引了來自馬來西亞、新加坡、台灣、澳門、加拿大、澳洲、美國等地粉絲，熱烈留言支持。

每月兩次的《Gin Lee Music Suite》線上音樂會，隔個星期四在「YouTube頻道：universalmusichk」舉行，Gin會以不同主題和驚喜與樂迷分享音樂。

7月16日第一回主題是「Gin Lee歷年派台歌」，Gin表示：「原來我一年無開音樂會了，很久無唱歌，好開心今次可以跟大家在線上聚。疫情下大家面對不同困難和挑戰，我都很久沒回家探家人，今次線上live叫了親朋戚友一齊睇，希望短短一小時令大家暫時放低煩惱，帶正能量給各位。」

Gin Lee每隔周四舉行網上音樂會。

《Gin Lee Music Suite》線上音樂會一共唱了八首歌，除了新歌《幸福門》外，還有《雙雙》、《很堅強》、《月球下的人》等歷年大熱作品，網民留言令Gin非常驚喜，「這感覺帶給我回到八十年代聽林憶蓮那些抒情歌。

Gin稱：「《幸福門》好癲好難唱，沒有抖氣位，下星期會推出MV，是一個充滿電影感的大製作。最近多了時間在家創作和靈感，即將推出的專輯有幾首自己創作，我非常期待！」

撰文 : ＴOPick柴犬出動

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