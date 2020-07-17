【派錢1萬】530萬人已收款　最後一批市民周日可書面登記

▲ 現金發放計劃已向超過530萬名市民發放款項。（資料圖片）

政府公布截至今日（17日），現金發放計劃已向超過530萬名合資格市民，發出款項或領取支票通知書。

按書面表格分批登記安排，最後一批合資格市民（即1971至2002年出生人士）可於下周日起（19日）開始登記。

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選以書面表格登記，以透過個人銀行帳戶收取款項；或親身到其指定郵局領取支票的市民，可分別把表格投進有關銀行或郵局的收集箱。他們亦可郵寄表格到香港郵政總局郵政信箱182020號，在本地寄出毋須貼上郵票。



在7月19日至8月1日期間，以書面表格登記的人士，會同步在8月17日起收到款項或領取支票通知，因此毋須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

該年齡組別人士如在8月2日或之後遞交書面登記表格，會在遞交表格後約兩星期收到款項或領取支票通知，與其他年齡組別現時的安排一致。



政府鼓勵仍未登記的市民，透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，以最穩妥便捷的方式收取款項，合資格人士會在登記後約一星期收到款項。

鑑於疫情最新發展，政府亦建議選擇使用書面表格登記的市民以郵寄遞交表格，避免親身到銀行或郵政局，以減低感染風險。

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責任編輯：吳卓峰