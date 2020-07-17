景泰苑裝修承辦商涉合謀定價　兩公司1董事認違《競爭條例》候判

▲ 景泰苑。（經濟日報資料圖片）

競委會於2018年入稟控告新蒲崗景泰苑3間裝修工程承辦商及兩名人士，涉瓜分市場及合謀定價，其中兩間公司及1名公司董事早前表明願意承認違反《競爭條例》的「第一行為守則」，法官今（17日）頒下判詞裁定3名答辯人違反「第一行為守則」，並將案件押後至8月7日再訊，以待判斷相關刑罰。

答辯人金光工程有限公司（下稱金光）、聯合金輝建築工程有限公司（下稱聯合光輝）、豪景工程有限公司（下稱豪景）、陳金水及林保旺。法官夏利士今頒下判詞指，根據案情，3間工程公司及公司代表於2017年6月16日至11月7日期間，協議將潛在顧客瓜分，及合謀制訂裝修工程套餐的內容和價格，法官認為上述瓜分市場及合謀定價的行為，屬典型的違反「第一行為守則」案件。而當中金光、聯合金輝及金光的董事陳金水早前透過同意傳票承認責任。

法官認為有關違反《競爭條例》的案件判刑準則仍在起始階段，因此決定將判刑押後，以待雙方法律代表作書面陳詞，而相關同意傳票旨在奠定3名答辯人的責任，有關刑罰及後續命令，則押後至8月7日再訊時處理。

雙方同意案情指，金光自2015年起便是房委會的裝修工程承辦商名單上的一員，房委會於2016年11月邀請金光成為景泰苑的指定承建商之一。涉案3間承辦商於案發時協議不會主動爭奪客人，而陳金水亦代表金光與另兩間公司達成協議，將潛在顧客按樓層及單位瓜分，若然有被分配予其他答辯人的顧客上門接觸金光時，金光將會拒絕接生意，並游說顧客接觸被分配到的承辦商。

當中陳金水作為金光的東主兼董事之一，他負責安排今次瓜分市場的協議，亦主動與顧客接觸及處理公司日常運作。至於合謀定價協議，競委會指3間承建商的裝修套餐內容及價格相近，以減低顧客格價的意慾，屬嚴重違反競爭的行為。

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記者：楊詠渝