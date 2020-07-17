【亞視永恆】「亞視謝霆鋒」4年抱4腳踏實地養家　伍偉樂轉行揸巴士︰底薪高過亞視

▲ 有「亞視謝霆鋒」之稱的伍偉樂已是4孩爸爸，近日為養家轉行揸巴士。

有「亞視謝霆鋒」之稱的藝人伍偉樂，自2016年亞視「熄機」後回復自由身，惟幕前演出機會大減，伍偉樂近年放下身段做過幾份工，在太太和家人支持下，今個月中更把心一橫轉行揸巴士，有穩定底薪，「比亞視底薪更多數百元」，育有4孩的他揚言，會腳踏實地工作養起一家六口。

▲ 伍偉樂在亞視主力做兒童節目，曾經產量多收入不錯。（電視截圖）

伍偉樂日前在社交網站上載九巴職員證相片後，網民均鼓勵他加油。伍偉樂向TOPick分享轉行揸巴士的心情。他坦言在亞視14年，有做兒童節目產量高，生活算穩定有錢儲，2015年與圈外女友結婚組織家庭。

疫情婚宴司儀無得撈 曾做郵局兼職

自亞視結束後，伍偉樂工作量大減，曾亮相ViuTV及擔任婚宴司儀工作，需靠亞視的補償金幫補生活。他曾轉行去郵局兼職、為汽水販賣公司推廣及做運動舖售貨員等。惟近月新冠肺炎疫情下，婚宴全部取消令他失去一筆收入。

▲ 伍偉樂與圈外人太太育有4子女。（伍偉樂IG圖片）

早年伍偉樂坐巴士時，見到招聘巴士車長廣告，得知做車長的底薪比亞視還高幾百元，便拍下照片放上網。上月見「facebook memory」重提事件，他便把心一橫去應徵。

第一日揸巴士緊張︰責任感重

他表示一切來得好快，上月才應徵車長，訓練不足一個月就完成兼考試合格，7月15日正式第一日上班，負責11B路線，現時主要返早更，早上5時就要返九龍灣車廠準備，近7時開頭班車，下午3時放工，生活作息穩定。

▲ 4子女長得相當可愛。（伍偉樂IG圖片）

他回想第一日開車時，心情非常緊張，前一晚未能入睡，但當想到全車人的生命交託在自己手中時，他就感到責任重大，不能有半點分心胡思亂想。

我條線早班車好多人，坐滿有130多人。見過有位媽媽送十幾歲的女兒上車，我要負責送別人的女兒返屋企，使命感好大！

▲ 伍偉樂熱愛踢波，與馬國明是波友。（伍偉樂IG圖片）

嚴厲督促乘客遵守「口罩令」

近日新冠肺炎再爆發需實施「口罩令」，伍偉樂見到乘客都好乖，有乘客因炎熱要抹汗除罩，其他乘客已馬上提點。他謂有車長師兄教路，如遇上不戴口罩乘客，就要勸喻到他戴口罩為止才能開車。

▲ 囝囝坐爸爸駕駛巴士2、3小時睇路線，給伍偉樂很大鼓勵。（伍偉樂IG圖片）

3個女人大力支持轉行

他最開心今次轉行得到全家人的支持，太太覺得有份全職感覺「實淨」、腳踏實地；伍媽媽則提點他小心開車，車長心態好重要，否則易生意外釀成「殺人工具」。連外母也大表支持，認為學多個技能大有幫助。

囝囝仲坐我車2、3個鐘睇路線，給我好大鼓勵。

▲ 伍偉樂笑言兒子興趣多，需不時帶兒子外出放電。（伍偉樂IG圖片）

讚靈糧堂讀書開心 兒子興趣多

現已成為4孩爸爸的伍偉樂，育有長子5歲、次子3歲和一對龍鳳胎1歲半，他希望自己能成為孩子的好榜樣，身教他們好好做人。他坦言要養一家六口和2個工人開支好大，兒子還要報讀好多班包括棒球、跳舞、彈琴、珠心算、游泳、足球等，「全部都是兒子喜歡主動要上，他們覺得好好玩。」

幸好現時的收入足夠一家人基本生活，2名兒子現讀藍田靈糧幼稚園，在happy school讀得開心。

讀國際學校我就供不起了！我現在賺幾多幾乎全部放在妻兒身上，我自己用少少就夠，返工都是帶飯慳錢，又健康一點！

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記者︰林綺玲