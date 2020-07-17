回顧四年主席生涯　梁君彥：難為正邪定分界

▲ 立法會主席梁君彥年結。（梁偉榮攝）

今日（17日）是本屆立法會最後一日會期，立法會主席梁君彥為本屆立法會作總結，稱行政立法關係受政治大環境所影響，又以「難為正邪定分界」去形容。

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梁君彥認為，行政機關應遊說立法會議員，以及香港市民，又指「難為正邪定分界」，有時不知誰是「人」、誰是「魔」，角色隨時調轉，更稱有時會對建制派感到頭痛，反而與非建制「有計傾」，強調作為主席，工作是公正編排議程。

梁君彥又指，對過去四年沒有遺憾、後悔，至於會否連任再做主席，他稱要幾天時間考慮，再作交代。另外，梁君彥又指，曾與外國領使接觸，談及港區田安法及香港情況，不認為議會工作會受港區國安法影響。

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記者：陳宛彤