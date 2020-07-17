【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生

▲ 入行5年的吳嘉儀經常被指與《東張西望》主持李旻芳撞樣。

TVB新劇《迷網》本周首播，有份參演的吳嘉儀（阿七）跟TOPick大談拍攝《迷網》的感受，分享最難忘的一場戲。經常被誤認錯是《東張西望》主持李旻芳的吳嘉儀入行5年，熱愛演戲的她不介意連捱下去，更不惜做數份兼職維生。

吳嘉儀於新劇《迷網》飾演紀律部隊成員Fion，她說：「《迷網》最難忘的一場戲仍未出街的，當晚30度，我和Hera（陳曉華）在尖東狂奔200米追疑犯，中間會跳欄及穿越十字路口（有工作人員看守交通燈）真的很刺激！」

她續指：「因為同時配合數個鏡頭，且要跑得快，最後都2 takes搞掂，我們女生都好勁㗎！」

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▲ 吳嘉儀有份參演TVB劇《迷網》。（《迷網》劇照）

跟李旻芳一齊行山

TVB綜藝節目《行山少女》找來撞樣的東張女神李旻芳及阿七齊當主持，阿七憶講述：「那天，我們最搞笑是行到半路到一個士多，本來打算進去補給買雪條吃。豈料探熱時發現（那天天氣是33度）我40度，她39度......」

她笑言：「我們要站在門口抖涼cool down再戴回口罩方可進去買雪條。證明了香港人的防疫意識很強，在郊外也沒有鬆懈。那個店員還問：『是東張西望訪問嗎？』我答佢：『放心，行山而已。』」

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▲ 吳嘉儀和李旻芳齊齊主持《行山少女》。（吳嘉儀IG圖片）

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對於經常被指與李旻芳外貌相似，阿七表示：「都習慣了！幸好我被認錯是Lucy（李旻芳），她形象很正面健康，我都加分㗎！」

她分享一件很尷尬的事「試過在公司canteen買早餐，收銀姐姐跟我說：『恭喜你吖！』我心想，無啦啦為何恭喜我呢？原來她恭喜我新婚，她認錯我是新婚的Lucy，我唯有答佢：『多謝你丫，我幫你轉告旻芳啦！幸好Lucy主力做綜藝主持，而我則拍劇較多。」

▲ 吳嘉儀熱愛演戲。（吳嘉儀IG圖片）

演藝學院優異生

阿七於2011年成功考入香港演藝學院（主修表演），並以優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」。2015年，她修畢香港演藝學院戲劇藝術學士後，便參加TVB第28期藝員訓練班。

入行5年的她回想最初：「老土回答，我覺得是上天安排的，初中時派到英中，因為英文不好及很內向，以致沒有太多朋友。老師安排了我加入劇社，雖然一個話劇中只得一句對白，但我不斷練習，最後竟然有很多人拍手，後來也多了朋友。原來在台上或鏡頭前的我可以很大膽，便立志做演員去娛樂大家，傳播多些正能量。」

▲ 吳嘉儀會留意觀眾對其演出的反應。（吳嘉儀IG圖片）

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「觀眾的掌聲或者一句加油吖，我有看㗎！」對阿七來說，這就是她從演的最大動力。她又謂：「好像喝了10杯咖啡般！讀演藝學院的day 1，老師已經很現實說：『如果你想賺大錢，捱不住可以即刻走！』」

她一直將老師的說話銘記於心，追夢同時也需要面對現實，「為了應付生活開支和學費，試過打好幾份兼職，睡覺的時間也沒有。」

▲ 吳嘉儀為了生計而做數份兼職。（吳嘉儀IG圖片）

熱愛演戲的她不怕辛苦，「初期入TVB訓練班，曾需要連續開工30小時也沒問題，因為現場可過足戲癮，到看見出街的片會很多回憶。」

她續指：「演員是一份可以體驗到不同人生的工作，（體驗到）很多地方或事物。如果我冇入這行，我這一生都未必有機會見識到，我覺得是值得的。」

記者：梁樂欣