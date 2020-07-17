即學「外賣心法」   盡享儲蓄理財消費獎賞

最近香港人每晚一入夜，就要面對一個重大難題 ，唔能夠及時解決仲會做成災難！呢個就係—— 今晚究竟要叫啲乜外賣！

為咗加快大家解決呢個問題，有套武林秘笈「外賣心法」，開始喺暗地裡流傳⋯⋯

呢套心法，除咗可以幫您應付猶豫不決嘅屋企人之外，仲好啱用落理財度！

最重要最重要最重要，宜家除咗周圍叫外賣都有折有特價之外，原來理財都同樣可以享受好多精彩優惠，隨時可以人人變多$1,000！

究竟呢套秘笈有幾神奇，即學「外賣心法」！

一、平分秋色

遇著成日都唔知想食咩嘅屋企人，最好就係一早預定幾間水準穩定嘅固定目標，味道夠親切，就唔洗怕有人投訴啦！就好似月供股票/基金咁，平穩增值之選！現時無論係月供基金計劃或月供股票計劃，都可享高達$1,000費用減免架！

二、包羅萬有

要對付乜都想食嘅屋企人，就要駛出「手機Apps」去叫外賣！一次過叫齊曬中西日韓意法都無問題！同認購基金都係一樣，選擇合適組合，一次過搞掂！現時喺中銀香港認購基金仲可獲高達$1,000認購費減免！

三、洞悉先機

日日都食街外嘢，怕屋企人嫌唔健康？其實可以揀返餐牌上嘅少鹽少糖多蔬菜嘅健康之選，一家大細齊齊安心！同樣理財都可以選擇以人壽保險做中長線計劃，保障家人未來的生活。現時投保指定人壽保險計劃，可享額外高達$1,000保費優惠！

四、 反璞歸真

宜家上網、Apps 叫外賣都好方便，不過唔好忘記仲有啲傳統小店仍然堅持用電話叫外賣，諗食咩嗰時千祈唔好漏咗佢哋！而家中銀香港全新客戶以手機開戶及開立定存，再以中銀香港賬戶登記「現金發放計劃」及開立定期存款，可享高達$1,000定期利息優惠！

五、唯我獨尊

各有各想食嘅嘢，就唔好勉強，各有各買，反正都係要一齊返屋企品嚐！就好似唔打算投資落金融市場，想投資落自己身上，使用中銀香港信用卡消費滿一定額度，同樣享受到回贈優惠！

優惠須受條款及細則約束，詳情請瀏覽www.bochk.com/s/a/spending2020。提示：借定唔借？還得到先好借！

無論，儲又賞，使又賞，理財又賞，！ 快啲黎中銀香港開戶及登記「現金發放計劃」，一齊踏入變「千」世代啦!

第一步：先於Apple App Store/ Google Play Store下載”中銀香港”手機App

第二步：下載完成後，按開立賬戶

第三步：選擇好驗證方法、準備好身份證明，無需親身到銀行分行就可以開立賬戶，完成後更可一步登記「現金發放計劃

如果想了解更多中銀香港手機銀行的功能，可以按此： https://bit.ly/39MWrpf

如果想了解更多特區政府$10,000「現金發放計劃」，可以按此： https://www.bochk.com/dam/more/10k/promotion/tc.html

投資涉及風險。受條款及細則約束。

(資料由客戶提供)

